ROBOR și ordinea spontană a piețelor: de ce coordonarea nu înseamnă control

În jurul ROBOR, această tentație revine constant. Apropierea cotațiilor este adesea privită ca un indiciu al unei coordonări, iar mișcările similare ale băncilor sunt văzute ca expresia unei înțelegeri. Numai că piețele financiare funcționează rareori în logica simplă a intenției directe.

De multe ori, ceea ce pare coordonare este doar reacția firească la același mediu.

Friedrich Hayek observa că informația economică este dispersată între participanți și că ordinea piețelor nu apare prin comandă centrală, ci prin adaptarea simultană a actorilor la semnale comune. În practică, instituții diferite ajung frecvent la comportamente asemănătoare fără să fie nevoie de vreo înțelegere explicită între ele. Nu pentru că discută între ele, ci pentru că privesc aceeași inflație, aceeași politică monetară și aceleași condiții de lichiditate.

În acest sens, convergența nu este neapărat suspectă. Uneori este chiar inevitabilă. Piețele monetare tind să se organizeze în jurul acelorași repere atunci când participanții operează sub constrângeri similare de lichiditate și risc. În orizonturi foarte scurte, diferențele mari devin costisitoare, iar convergența apare adesea natural, fără să fie nevoie de coordonare explicită.

Cu alte cuvinte, disciplina vine adesea din piață înainte să vină din reguli.

Această dinamică este amplificată de constrângerile de lichiditate. În perioade de tensiune financiară, actorii tind să reacționeze tot mai asemănător tocmai pentru că accesul la finanțare devine mai sensibil. Când costul lichidității crește, comportamentele se uniformizează aproape automat. Nu prin coordonare deliberată, ci prin expunerea la aceleași presiuni.

În plus, piețele monetare nu reacționează doar la prezent, ci mai ales la ceea ce anticipează. Robert Lucas a explicat încă din anii ’70 că participanții economici își ajustează comportamentul înainte ca efectele politicii monetare să fie complet vizibile. Dobânzile interbancare reflectă astfel nu doar condițiile curente, ci și așteptările privind deciziile viitoare ale băncii centrale, inflația sau costul finanțării externe.

ROBOR trebuie înțeles în acest cadru.

El nu este un mecanism autonom și nici un preț stabilit în afara economiei reale. Reflectă lichiditatea din sistem, anticipațiile privind politica monetară și percepția riscului într-un anumit moment. A trata acest indicator ca pe o variabilă izolată înseamnă a ignora tocmai mecanismele care îl generează.

La toate acestea se adaugă contextul global. După 2022, creșterea dobânzilor a fost un fenomen internațional, determinat de inflație persistentă, înăsprirea politicilor monetare și reducerea lichidității globale. Analizele BIS au arătat cât de puternic sunt conectate piețele financiare prin fluxurile de capital și costurile de finanțare. Economiile emergente nu funcționează într-un univers separat, iar piețele lor monetare absorb inevitabil tensiunile externe.

În acest context, ideea că ROBOR ar putea fi înțeles exclusiv prin factori locali devine insuficientă.

Există însă și o dimensiune psihologică a acestei dezbateri. Perioadele de stres financiar produc aproape întotdeauna nevoia unei explicații simple și a unui responsabil clar identificabil. Oamenii acceptă greu ideea că rezultate dureroase pot apărea din acumularea unor constrângeri impersonale. Este mai confortabil să existe un centru al deciziei decât să admitem că uneori piețele reflectă pur și simplu dezechilibre economice reale.

Tocmai aici apare confuzia fundamentală. Ordinea aparentă a unei piețe nu implică automat existența unei conspirații. Comportamente similare pot apărea spontan atunci când actorii sunt expuși acelorași informații, acelorași riscuri și acelorași constrângeri de finanțare.

ROBOR nu este expresia unei voințe colective ascunse, ci rezultatul unui sistem financiar care reacționează simultan la inflație, lichiditate, risc și politică monetară.

Problema nu este că piețele conspiră. Problema este că tindem să confundăm ordinea cu controlul.