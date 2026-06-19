Cheloo, internat la Psihiatrie după ce și-ar fi provocat o rană la gât

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, cântărețul ar fi fost adus inițial la spitalul din Breaza, existând suspiciunea că s-ar fi aflat sub influența unor substanțe psihoactive, scrie stiripesurse.ro

Ulterior, în cursul zilei de vineri, artistul și-ar fi provocat o leziune superficială în zona gâtului, fiind necesară transportarea sa la o unitate de primiri urgențe pentru evaluare și îngrijiri medicale de specialitate.

A încercat să părăsească spitalul înainte de finalizarea investigațiilor

Conform informațiilor disponibile, în timp ce se afla la Spitalul Municipal Câmpina, Cheloo ar fi încercat să plece din incinta unității medicale înainte de finalizarea procedurilor și fără acordul personalului medical.

În aceste condiții, la fața locului au intervenit polițiștii, care au procedat la imobilizarea acestuia pentru a preveni eventuale vătămări și pentru a permite continuarea evaluării medicale.

După consultul de specialitate, artistul a fost transportat cu un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean la Spitalul de Psihiatrie Voila, unde a rămas internat sub supraveghere.

Ce spune Poliția Prahova

Inspectoratul de Poliție Județean Prahova a confirmat intervenția, precizând că oamenii legii au fost sesizați prin 112 de către personalul unei unități medicale din municipiul Câmpina.

„Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, unde au constatat că persoana în cauză a încercat să părăsească unitatea medicală fără acordul personalului de specialitate și înainte de finalizarea procedurilor medicale necesare”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

Potrivit aceleiași surse, intervenția a avut ca scop protejarea persoanei și a celor din jur, precum și facilitarea acordării îngrijirilor medicale necesare.

Reprezentanții Poliției au precizat că, în urma verificărilor efectuate, nu au fost constatate fapte de natură penală sau contravențională.

Sub supraveghere medicală

După evaluarea efectuată la spital, artistul a fost transferat la Spitalul de Psihiatrie Voila, unde a rămas internat sub supraveghere de specialitate.

Până în acest moment, Cheloo sau reprezentanții săi nu au transmis un punct de vedere oficial cu privire la incident.