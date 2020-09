US Open 2020. Sorana Cîrstea, revenire spectaculoasă și calificare în turul al treilea

Hepta Sorana Cîrstea Sorana Cîrstea

Sorana Cîrstea (nr 77 WTA) a reușit o calificare spectaculoasă în turul al treilea la US Open 2020 după ce a învins un cap de serie. Românca a trecut în trei seturi de Johanna Konta (nr 13 WTA) cu scorul de 2-6, 7-6 (5), 6-4, în două ore şi 49 de minute.

Sorana a început prost meciul cu o serie de trei duble greșeli, iar britanica a câștigat primul break al meciului. Primul set a fost adjudecat ușor de Konta cu scorul de 6-2. Al doilea set a început din nou cu probleme pentru româncă, dar Cîrstea şi-a revenit şi a dus meciul spre tie-break, un tie-break pe care l-a câştigat la 5. Setul decisiv a fost foarte echilibrat, însă Sorana a reușit un break la 5-3, care s-a dovedit foarte important. Românca a luat setul cu 6-4 și s-a calificat în turul al treilea la US Open.

Adversara sa din runda următoare va fi sportiva cehă Karolina Muchova, numărul 26 mondial şi cap de serie 20.

„Am simțit că am jucat bine de la ediția de anul trecut de la US Open și până acum. M-am antrenat bine, sunt fit din punct de vedere fizic și sunt ok din punct de vedere mental, așa că 2020 a fost un an frustrant pentru mine.

În orice caz, n-am atins rezultatele pe care le speram, așa că a fost frustrant pentru că m-am antrenat bine, dar rezultatele au întârziat să apară.

Astfel că a fost o perioadă frustrantă pentru mine. Și, mai ales, în contextul acestei pauze forțate... M-am antrenat pe întreaga perioadă", a declarat românca, la finalul meciului cu Johanna Konta.

Sorana Cîrstea şi-a asigurat un cec de 163.000 de dolari şi 130 de puncte WTA.