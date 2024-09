Ţiriac: „Am avut un rezultat decent la Paris, dar e departe de valoarea noastră. Să nu ne îmbătăm cu apă rece!”

El a explicat că încearcă să ajute sportul românesc prin turneele de tenis pe care le organizează prin fundaţia sa, însă afirmă că nu este suficient.



"Fundaţia Ţiriac poate să facă atât, dar cu o floare nu se face primăvară. Mai trebuie 50-100-150 de turnee sau evenimente ca să ieşim din necunoscut. Am avut un rezultat decent la Olimpiadă, comparând cu precedentele, dar e departe de valoarea noastră, de gena românilor. Să nu ne îmbătăm cu apă rece. Mulţumim celor care ne-au reprezentat la Paris, dar atenţie. Ne bucurăm de ce am luat, dar suntem departe de realitate. Nu numai la capitolul sportivi, dar şi la personal tehnic. Dacă am ajuns ca la hochei pentru o grupă de copii de 12-13 ani să căutăm antrenor peste graniţă nu suntem în regulă. Dar speranţa moare ultima", a precizat el.



Fostul jucător de tenis a dezvăluit că şi-ar fi dorit să o numească pe Simona Halep în funcţia de director al turneului Ţiriac Foundation Trophy (WTA 125) de la Bucureşti.



"Este un turneu WTA decent, să vedem ce iese. El este făcut e făcut pentru generaţia noastră tânără, pentru a-i ajuta pe jucătorii noştri să mai facă un 1-2 puncte în România. La fel şi turneele ATP sau ITF. Domnul Cosmin Hodor este directorul turneului, eu speram să fie domnişoara Halep, dar dumneaei are încă o problemă săptămâna asta şi nu poate sta tot timpul aici. O să-i spunem directoare de onoare, trebuie să îi spunem într-un fel. Tabloul turneului este rezonabil, le urez succes tuturor, dar în special fetelor noastre, să mai câştige şi ele 1, 2, 3, 4 puncte", a spus Ţiriac.

Prezent la conferinţa de presă, căpitanul nejucător al echipei României de Billie Jean King Cup, Horia Tecău, a subliniat importanţa turneelor de tenis organizate în România.



"Sunt aici în calitate de susţinător al acestor turnee, pentru că şi eu, la rândul meu, am beneficiat de a juca în România, de a face puncte aici şi a urca în clasament. Ştiu cât de important este pentru tinerii jucători nu doar acest turneu, ci întreg circuitul, pentru că sunt 30 în total organizate de Fundaţia Ion Ţiriac în parteneriat cu Federaţia Română de Tenis. Prin acest circuit ne dorim să ajungă cât mai mulţi jucători români să urce în clasamente. Pentru că, din păcate, anul acesta nu am avut niciun jucător la US Open, nici măcar în calificări, mă refer la masculin. Şi noi ne dorim ca în următorii ani acest lucru să se schimbe", a afirmat Tecău.



Cea de-a treia ediţie a turneului WTA Ţiriac Foundation Trophy, dotată cu premii în valoare de 115.000 dolari şi 160 de puncte WTA (pentru învingătoare) şi organizată de Fundaţia Ţiriac în colaborare cu Federaţia Română de Tenis, se desfăşoară în perioada 8-15 septembrie, pe zgura de la Centrul Naţional de Tenis din Bucureşti.

AGERPRES