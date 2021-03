Toate șase-s decisive

Final dens în meciuri „la foc automat”, care mai de care mai importante pentru primele două echipe naționale. În premieră pentru România, echipele U21 și naționala mare sunt angrenate simultan în două competiții extrem de importante. „Puștii” lui Adrian Mutu pleacă luni, 21 martie, la Budapesta, la turneul final al EURO U21, unde vor juca primul meci pe 24 martie contra Olandei. A doua zi debutează și echipa mare în calificările pentru Campionatul Mondial din Qatar 2022. Din păcate, Mirel Rădoi nu va putea fi pe bancă cu Macedonia de Nord după ce a fost testat pozitiv cu COVID.

„Momentul adevărului”, „Acum ori niciodată”, „Dacă nici acum, atunci când?” sunt doar câteva lozinci rostite de suporteri înaintea acestei duble campanii. Seria celor șase meciuri va fi deschisă de tineretul lui Adrian Mutu care va juca contra puternicei echipe a Olandei. Teoretic pornim cu șansa a doua contra batavilor, însă o victorie ne-ar deschide larg ușile sferturilor de finală pentru că, tot teoretic, ar trebui să învingem Ungaria. Cu două victorii în primele două meciuri ne-am asigura locul 2 în grupă, iar ultima dispută, cu Germania, nu ar mai avea importanță atât de mare decât dacă am face 1-2 meciuri egale.

Ar fi momentul ca Moruțan să se ridice la nivelul așteptărilor

Lotul echipei lui Mutu a fost subțiat masiv de decizia lui Mirel Rădoi de a-i lua la naționala mare pe Dennis Man, Valentin Mihăilă, Florinel Coman și Ianis Hagi, care erau încă eligibili U21 și ar fi putut conta foarte mult în grelele meciuri cu Olanda și Germania. În aceste condiții, sarcina de a fi cel mai influent jucător al nostru pică pe umerii lui Moruțan. Cu un joc constant bun în Liga 1, fiind cel mai bun pasator și asigurător de „assist”-uri, conducătorul de joc al FCSB ar trebui să fie numărul 1 al echipei. De asemenea, se așteaptă lucruri interesante și de la noua speranță a noastră, Octavian Popescu. Acesta însă nu a mai fost până acum în preajma echipelor naționale și în ultima vreme a avut evoluții oscilante la echipa de club, și, mai mult, unele reacții nervoase care au ridicat și câteva semne de întrebare. Însă ar putea face și el o figură frumoasă la turneul din Ungaria, ar putea fi și pentru el un „moment al adevărului”, însă nu-și prea cunoaște colegii de echipă, cu mulți va lua contact acum pentru prima oară în afara colegilor de la club. Rămâne de văzut cât îl va folosi și câtă libertate de mișcare pe teren îi va oferi Adrian Mutu.

Programul ne avantajează

Fiind meciuri din 3 în 3 zile, Adi Mutu nu va putea folosi aceeași echipă. Acum are de ales în ce meciuri va folosi cea mai bună formulă, cu cei mai în formă jucători din lot: Haruț, Pașcanu, Drăgușin, Boboc, Olaru, Moruțan, Mățan, Oaidă și Ganea. Programul ne avantajează, pentru că avem cel mai abordabil meci, cu Ungaria, al doilea. Astfel, am putea folosi cea mai bună formulă de echipă cu Olanda și Germania și o altă variantă de echipă, cu câteva rezerve, în meciul cu Ungaria. Totul depinde însă de primul meci. A doua variantă ar fi ca Mutu să tragă tare și să obțină calificarea după primele două meciuri și un eventual punct cu Germania să fie un bonus, care ne-ar face să câștigăm chiar grupa. Acestea sunt însă variantele optimiste, pentru că la fel de bine putem pierde toate cele trei meciuri.

Mirel Rădoi stă cu emoții

Selecționerul echipei mari a fost lovit de un cumplit ghinion. Depistat cu COVID, el va trebui să stea departe de lotul naționalei exact în săptămâna de pregătire a celor trei meciuri din preliminariile pentru calificarea la Mondialul din Qatar. El, categoric, nu va putea sta nici pe bancă la meciul de debut, cu Macedonia de Nord. În ceea ce privește prezența la meciul cel mai important, cu Germania, este la limită. În funcție de analize, dacă se dovedește că s-a infectat cu noul coronavirus înainte cu 2-3 zile de testul de luni, la care a ieșit pozitiv, cele 14 zile s-ar putea încheia chiar în ziua meciului, însă tot nu va putea participa la antrenamente. Dacă nu se va confirma „vechimea” infectării, Mirel ar putea reveni la lot abia pentru meciul din deplasare cu Armenia, de pe 31 martie.

Pe bancă, Dică sau Stoichiță

Surse federale spun că pe banca tehnică în rol de antrenor principal ar putea sta fie secundul Nicolae Dică, fie directorul tehnic al echipelor naționale din cadrul FRF, Mihai Stoichiță. Acesta din urmă a mai stat pe banca tehnică a naționalei U21 cât timp Adrian Mutu a fost infectat cu COVID, însă această variantă este foarte contestată de suporterii naționalei. „Stoichiță e un expirat. N-a mai antrenat de ani de zile, dar își dă mai mult cu părerea”, spun aceștia pe rețelele de socializare. Desigur, Rădoi va da instrucțiuni telefonic, însă va fi dificil de gestionat de la distanță meciul echipei naționale.

Formule diferite de start

Ca și Adrian Mutu la echipa mică, și Rădoi va avea abordări diferite pentru cele trei meciuri. Mai mult ca sigur, selecționerul va păstra „artileria grea” pentru meciul cel mai important, de pe 28 martie, cu Germania. Pentru meciul de debut va miza pe o echipă în care va începe cu jucători ca Florinel Coman, Mihăilă, Florin Tănase sau Dennis Man, iar în poartă cu Ionuț Radu, pentru ca apoi, în funcție de randamentul pe care-l vor avea, îi va folosi și cu Germania. Cu siguranță, și tactica va fi diferită. Dacă în meciul cu macedonenii se va merge pe atac, cu un singur închizător, Răzvan Marin, și cu doi fundași centrali, nu nemții jocul va fi unul mai prudent, cu doi mijlocași la închidere, probabil cuplul Răzvan Marin-Cicâldău, și cu trei fundași centrali.

Problema portarului, nerezolvată

Cele mai mari emoții le avem pentru postul de portar. Tătărușanu nu s-a răzgândit și nu mai revine sub tricolor, astfel că singurele variante sunt Niță, care are două prezențe la națională, Lazăr, cu un singur „amical”, și Ionuț Radu, care nu a mai apărat într-un meci oficial de mai bine de un an. Ar avea ocazia să fie în poarta lui Inter Milano în etapa de Serie A, cu Sassuolo, în acest weekend și am putea să ne facem o impresie despre forma lui, însă este posibil ca și acest meci să se amâne din cauza unui posibil focar de COVID la Inter Milano. Mai mult, este posibil ca și Radu să se fi infectat, lucru care complică schema lui Rădoi.