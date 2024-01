Profesorii care dau meditații cu japca, scoși din învățământ doar dacă sunt prinși de patru ori

Școala românească s-a confruntat, în ultimii ani, cu o creștere alarmantă a numărului elevilor care fac meditații. În 2021, Societatea Academică din România (SAR) și Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES), alături de Friedrich Ebert Stiftung România (FES), au realizat un studiu care arată doar parțial amploarea acestui fenomen, fiind făcut pe eșantioane reprezentative la nivel național, atât în rândul părinților elevilor de vârstă școlară sau care să fi absolvit liceul în 2020, cât și în rândul elevilor din clasele V-XII.

Studiul național „Meditațiile în România: sistem educațional paralel sau complementar?” este revelant pentru a crea o primă imagine de ansamblu asupra situației, fiind primul de acest fel după aderarea României la Uniunea Europeană și singurul de până acum.

Rezultatele studiului arată că apelează la meditații în general părinții elevilor din mediul urban, cu studii medii și superioare, care au unul-doi copii în familie, venituri peste medie și care sunt nemulțumiți de sistemul public de educație.

Unul din trei copii este cuprins în acest sistem al meditațiilor, cu o frecvență mai ridicată în clasele terminale, a VIII-a și a XII-a. Matematica, limba și literatura română precum și limbile străine sunt materiile la care se solicită cel mai frecvent ore de pregătire”, conform raportului.

Își obligă elevii să dea bani în plus

Problema cea mai gravă a acestui fenomen o reprezintă, însă, abuzurile pe care le fac profesorii atunci când își obligă elevii de la clasă să facă meditații. Fenomenul este mai vechi și a apărut imediat după 1990, răspândindu-se din ce în ce mai mult, mai ales pe fondul diminuării veniturilor cadrelor didactice. Mulți părinți au fost șantajați de unii profesori, cu amenințarea că dacă nu vin la meditații, copiii lor nu vor putea ajunge să dea examenele pentru admiterea la liceu sau bacalaureatul.

Se pune întrebarea de ce ar risca un profesor să ajungă într-o astfel de situație. Răspunsurile vin de la victimele cadrelor didactice care și-au șantajat elevii și pe părinții acestora, în situații greu de imaginat pentru cei din afara sistemului.

Pe grupurile de părinți se discută frecvent despre felul în care cei mai mulți profesori comit abuzuri amenințând că îi vor lăsa corijenți pe elevii care nu vor să facă meditații cu ei. Dacă elevii sunt în ani terminali, un astfel de profesor le poate distruge viața, pentru că le creează traume uneori imposibil de depășit.

Câți bani se strâng din meditații

Profesorii care comit astfel de abuzuri au ajuns să ia cu forța la meditații câte 30 de elevi, deși știu foarte bine că așa cum copiii nu reușesc să învețe la școală, la fel se va întâmpla și la orele predate în particular. Dar banii colectați – între 50 și 100 de lei pe oră – le cresc veniturile profesorilor abuzivi la valori considerabile, de cele mai multe ori nedeclarate și nefiscalizate.

Dacă un astfel de profesor obligă o singură clasă cu 30 de elevi să-i plătească 4 ședințe de meditații pe lună, în astfel de condiții, cadrul didactic obține venituri suplimentare de 12.000 de lei, lunar – sumă pentru care unii își riscă statutul și cariera. Mai mulți părinți spun că din pandemie aproape toți profesorii fac meditațiile online, cu 30 de copii în același timp.

La orice materie se poate aplica șantajul

Nu doar profesorii care predau materiile de examen comit astfel de abuzuri, ci și alții, care au văzut că se poate. „Copilul meu a fost amenințat de profesorul de Muzică, în clasa a șaptea. La început am crezut că este o glumă. Nouă ni s-a părut interesant ce le preda profesorul, pentru că încerca să-i stimuleze, le dădea temă pentru acasă să compună singuri melodii, dar după primele cinci săptămâni de școală a-nceput să-i amenințe că-i lasă corijenți. Ne-am chinuit să-l ajutăm pe copil că compună, am apelat la un prieten care e compozitor, dar profesorul ne-a spus clar că fără meditații nu-l va trece clasa. Apoi am constatat că i-a amenințat pe toți și de fapt făcea rost de bani de la noi, sub amenințarea cu corijența copiilor”, povestește mama unui elev din București.

Părinții au depus plângere la Ministerul Educației, iar profesorul a fost sancționat disciplinar. Dar numărul acestor plângeri este în continuă creștere, de câțiva ani, în toate zonele țării.

Sancțiunile se aplică etapizat

În urma numărului foarte mare de plângeri, s-au luat primele măsuri în Legea nr. 1/2011 pentru a elimina posibilitatea ca profesorii să dea meditații la clasele la care predau, dar sancțiunile au fost prea blânde, în vechea lege a Educației. Noua lege a învățământului preuniversitar și normele de aplicare au majorat de șapte ori perioada de suspendare din sistem a cadrelor didactice care le dau meditații elevilor de la aceleași clase la care predau și la școală, aceasta fiind măsura complementară care se va aplica după desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

La această sancțiune se va ajunge după ce, în primele etape, profesorii vor primi mai întâi avertisment scris, apoi se va ajunge la reducerea salariului, următoarea treaptă a sancțiunii este suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de a face parte din comisiile de organizare și desfășurare a examenelor naționale. Dacă și după această sancțiune va continua să dea meditații pentru elevii de la clasă, profesorul se va alege cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă și imposibilitatea de a se întoarce în sistemul de educație în următorii 7 ani.