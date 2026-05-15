Academia Da Vinci aduce creativitatea la Happy Gluten Free 2026 printr-un workshop special pentru copii

de Redacția Jurnalul    |    15 Mai 2026   •   14:05
Academia Da Vinci se alătură ediției 2026 a evenimentului Happy Gluten Free, cel mai mare târg din România dedicat persoanelor cu boală celiacă și sensibilitate la gluten, care va avea loc pe 17 mai, la Hotel Caro din București.

În cadrul evenimentului organizat de Asociația Română pentru Intoleranță la Gluten (ARIG), Academia Da Vinci va susține un workshop interactiv dedicat copiilor, construit în jurul creativității, comunicării și dezvoltării personale prin joc și activități educative moderne.

Prezența Academiei Da Vinci la Happy Gluten Free 2026 completează atmosfera unui eveniment dedicat sănătății, echilibrului și comunității, oferind celor mici ocazia de a descoperi într-un mod relaxat și vesel activități care le dezvoltă încrederea în sine și curajul de a se exprima.

Academia Da Vinci este un proiect educațional susținut de Universitatea Ecologică din București, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, RetuRo, Mastercard, Banca Transilvania și Phoenicia Hotels.

Happy Gluten Free a devenit, în ultimii ani, principalul punct de întâlnire al comunității fără gluten din România, reunind producători, specialiști, familii și inițiative dedicate unui stil de viață sigur și sănătos pentru persoanele cu boală celiacă.

