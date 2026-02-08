x close
Academia Da Vinci, școala care pregătește tineri pentru o lume care se schimbă rapid

de Redacția Jurnalul    |    08 Feb 2026   •   13:28
Academia Da Vinci este un nou proiect educațional dedicat copiilor și adolescenților, creat ca o alternativă reală la educația clasică, într-o lume în care viitorul nu mai poate fi anticipat prin manuale și programe rigide.

Academia funcționează în parteneriat cu Universitatea Ecologică din București, Biblioteca Națională a României, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov și Phoenicia Hotels & Resorts.

La Academia Da Vinci, copiii fac, nu doar ascultă. Ei urcă pe scenă și fac teatru și actorie pentru curaj și încredere, lucrează cu camera de filmat și învață cum se construiește o poveste, exersează public speaking și dezbatere pentru a vorbi clar și convingător, își dezvoltă leadershipul și gândirea critică, lucrează în echipă și creează proiecte reale. În același timp, sunt familiarizați cu inteligența artificială și noile tehnologii, pe care le folosesc creativ și responsabil.

Scopul Academiei nu este formarea pentru o singură meserie, ci dezvoltarea tinerilor adaptați schimbării, capabili să gândească liber, să se exprime autentic și să ia decizii într-o lume imprevizibilă.

„Academia Da Vinci este despre a-i ajuta pe tineri să își descopere vocea și potențialul, astfel încât să fie pregătiți pentru orice formă va lua viitorul”, a declarat Bogdan Ionescu, directorul educațional al proiectului.

  • Înscrierile sunt deschise! Accesează formularul aici: https://forms.gle/LwkLna2BW9c7thceA
  • Admiterea va avea loc la finalul lunii februarie.

