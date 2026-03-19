Reguli noi la Admiterea 2026: Cum se face departajarea elevilor și când are loc repartizarea pe locurile la liceu

Documentul detaliază pașii, calendarul și criteriile după care vor fi repartizați elevii în clasa a IX-a, într-un proces care rămâne unul centralizat și computerizat, dar cu reguli stricte și diferențe importante în funcție de profilul ales, arată ghidul.

Cum se calculează media de admitere

Pentru anul școlar 2026–2027, media de admitere a fost simplificată astfel:

reprezintă media generală de la Evaluarea Națională

se calculează ca medie aritmetică a notelor, cu două zecimale, fără rotunjire

Nu mai contează media anilor de gimnaziu în calculul final, însă aceasta devine criteriu de departajare.

Cum sunt departajați elevii cu medii egale

În cazul mediilor identice, departajarea se face în ordine, după:

media generală din clasele V–VIII

nota la Limba română

nota la Matematică

nota la limba maternă (unde este cazul)

Repartizarea computerizată: regula care decide totul

Admiterea se face printr-un algoritm automat:

elevii sunt ordonați descrescător după medie

fiecare este repartizat la prima opțiune disponibilă din listă

Un detaliu esențial: o opțiune completată greșit sau prea puține opțiuni pot duce la repartizare nedorită sau chiar la nerepartizare.

Calendarul principal al admiterii

13–20 iulie 2026 – completarea opțiunilor

22 iulie 2026 – repartizarea computerizată

23–28 iulie 2026 – depunerea dosarelor la licee

29–31 iulie 2026 – rezolvarea situațiilor speciale

Admiterea la liceele vocaționale – probe suplimentare

Pentru liceele vocaționale (artistic, sportiv, teologic, militar):

sunt necesare probe de aptitudini (18–22 mai 2026)

rezultatele finale depind de combinația dintre:

nota la aptitudini

media de la Evaluarea Națională

De exemplu:

la profil artistic: 75% aptitudini + 25% medie

la profil militar: 80% probă scrisă + 20% medie

Clase bilingve: examen sau echivalare cu nota 10

Elevii care aleg clase bilingve trebuie să susțină:

probă scrisă (70 puncte)

probă orală (30 puncte)

Important:

elevii cu certificate internaționale sau premii la olimpiade primesc nota 10 direct

nivelul minim acceptat: A2

Actele necesare pentru înscriere

Dosarul de înscriere trebuie să conțină:

cerere de înscriere

certificat de naștere

adeverință cu notele de la Evaluarea Națională

foaia matricolă

fișă medicală

Locuri speciale pentru elevi vulnerabili

Există etape separate pentru:

elevii de etnie romă

elevii cu cerințe educaționale speciale (CES)

Repartizarea acestora are loc pe 16 iulie 2026, înainte de etapa generală.

Avertismentul oficial pentru elevi și părinți

Ghidul insistă pe un lucru esențial:

Ordinea opțiunilor este decisivă.

Elevul intră la prima opțiune disponibilă, nu la cea unde „are medie sigură”.

În plus:

completarea unui număr mic de opțiuni crește riscul nerepartizării

mediile din anii trecuți sunt doar orientative

Profesorii le recomandă elevilor să-și aleagă traseul educațional în funcție de:

aptitudini

interese

cerințele pieței muncii

(sursa: Mediafax)