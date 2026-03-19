Reguli noi la Admiterea 2026: Cum se face departajarea elevilor și când are loc repartizarea pe locurile la liceu

Documentul detaliază pașii, calendarul și criteriile după care vor fi repartizați elevii în clasa a IX-a, într-un proces care rămâne unul centralizat și computerizat, dar cu reguli stricte și diferențe importante în funcție de profilul ales, arată ghidul.
Cum se calculează media de admitere
Pentru anul școlar 2026–2027, media de admitere a fost simplificată astfel:
reprezintă media generală de la Evaluarea Națională
se calculează ca medie aritmetică a notelor, cu două zecimale, fără rotunjire
Nu mai contează media anilor de gimnaziu în calculul final, însă aceasta devine criteriu de departajare.
Cum sunt departajați elevii cu medii egale
În cazul mediilor identice, departajarea se face în ordine, după:
media generală din clasele V–VIII
nota la Limba română
nota la Matematică
nota la limba maternă (unde este cazul)
Repartizarea computerizată: regula care decide totul
Admiterea se face printr-un algoritm automat:
elevii sunt ordonați descrescător după medie
fiecare este repartizat la prima opțiune disponibilă din listă
Un detaliu esențial: o opțiune completată greșit sau prea puține opțiuni pot duce la repartizare nedorită sau chiar la nerepartizare.
Calendarul principal al admiterii
13–20 iulie 2026 – completarea opțiunilor
22 iulie 2026 – repartizarea computerizată
23–28 iulie 2026 – depunerea dosarelor la licee
29–31 iulie 2026 – rezolvarea situațiilor speciale
Admiterea la liceele vocaționale – probe suplimentare
Pentru liceele vocaționale (artistic, sportiv, teologic, militar):
sunt necesare probe de aptitudini (18–22 mai 2026)
rezultatele finale depind de combinația dintre:
nota la aptitudini
media de la Evaluarea Națională
De exemplu:
la profil artistic: 75% aptitudini + 25% medie
la profil militar: 80% probă scrisă + 20% medie
Clase bilingve: examen sau echivalare cu nota 10
Elevii care aleg clase bilingve trebuie să susțină:
probă scrisă (70 puncte)
probă orală (30 puncte)
Important:
elevii cu certificate internaționale sau premii la olimpiade primesc nota 10 direct
nivelul minim acceptat: A2
Actele necesare pentru înscriere
Dosarul de înscriere trebuie să conțină:
cerere de înscriere
certificat de naștere
adeverință cu notele de la Evaluarea Națională
foaia matricolă
fișă medicală
Locuri speciale pentru elevi vulnerabili
Există etape separate pentru:
elevii de etnie romă
elevii cu cerințe educaționale speciale (CES)
Repartizarea acestora are loc pe 16 iulie 2026, înainte de etapa generală.
Avertismentul oficial pentru elevi și părinți
Ghidul insistă pe un lucru esențial:
Ordinea opțiunilor este decisivă.
Elevul intră la prima opțiune disponibilă, nu la cea unde „are medie sigură”.
În plus:
completarea unui număr mic de opțiuni crește riscul nerepartizării
mediile din anii trecuți sunt doar orientative
Profesorii le recomandă elevilor să-și aleagă traseul educațional în funcție de:
aptitudini
interese
cerințele pieței muncii
(sursa: Mediafax)