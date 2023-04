Un student la Drept vorbește despre miturile legate de „locurile speciale pentru romi”. „E timpul să nu ne mai ascundem!”

„Am intrat la facultate pe locurile speciale pentru romi. Este un secret rușinos? Nu. Este ceva de care sunt foarte mândru.

Care-i treaba cu locurile astea?

- Am furat locul altcuiva? Nu. Locurile pentru romi sunt date peste numărul normal. Nu s-ar fi putut acorda altor persoane oricum.

- Am scăzut nivelul grupei mele? Nu. Am ținut pasul foarte bine. Chiar îmi place să cred că am făcut cinste universității mele prin activitatea mea.

- M-am lăsat de facultate pe parcurs? Nu. Mai am puțin și termin. În plus, îmi scriu lucrarea de licență în legătură cu aceste locuri pentru romi. Chiar postarea asta face parte din ea.

Mulți colegi de-ai mei ce beneficiază de aceste locuri se ascund și țin totul secret. Se tem de discriminarea celor ce nu înțeleg necesitatea acestei măsuri afirmative. Fac această postare pentru a spulbera unele mituri și pentru a da și altor tineri curajul să iasă la suprafață!

Vă invit să vă spuneți și voi povestea voastră sub hashtag-ul #StudentRom, fie că sunteți, ați fost sau urmează să fiți studenți romi în România.

E timpul să nu ne mai ascundem! Vă salut!” a scris Alex Stan pe pagina sa de Facebook.