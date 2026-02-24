Apă Ilfov și Primăria Snagov marchează Ziua Mondială a Apei în școli

Acțiunea face parte din campania de informare și conștientizare derulată în cadrul proiectului de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aglomerarea Snagov, județul Ilfov

Lecții interactive despre importanța apei

Evenimentul s-a bucurat de participarea elevilor din clasele a V-a și a VI-a, care au fost implicați activ în activități educative menite să le explice rolul esențial al apei în viața de zi cu zi și necesitatea protejării acestei resurse vitale. Sub coordonarea cadrelor didactice, programul a combinat informația teoretică cu elemente interactive, adaptate vârstei copiilor

Printre activitățile desfășurate s-au numărat:

vizionarea unui film educativ și a unei prezentări despre circuitul apei în natură;

dialog deschis între elevi și reprezentanții Apă Ilfov, axat pe modul de gestionare a apei în județ;

un concurs de tip quiz, care a testat cunoștințele și atenția participanților.

Pentru implicarea lor, elevii au primit materiale personalizate de informare și conștientizare – ghiozdane, tricouri și șepci – transformând activitatea într-o experiență memorabilă pentru întreaga comunitate școlară

Primarul comunei Snagov, Anghel Mihai, a subliniat importanța educației ecologice încă din primii ani de școală:

„Educația ecologică trebuie începută de la vârste fragede. Prin acest eveniment practic și interactiv, ne-am dorit să stimulăm responsabilitatea copiilor față de apă și mediu, oferindu-le în același timp o zi plină de bucurie”

Un proiect cu impact pe termen lung

Reprezentanții Apă Ilfov S.A. și ai Primăriei Snagov au transmis mulțumiri conducerii liceului, cadrelor didactice și elevilor pentru deschiderea și entuziasmul demonstrat, reafirmând intenția de a continua seria proiectelor educaționale dedicate protejării mediului în comunitatea locală.

Evenimentul face parte dintr-un proiect amplu, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul de Coeziune, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014–2020 (Etapa I) și al Programului Dezvoltare Durabilă 2021–2027 (Etapa a II-a), având ca obiectiv nu doar modernizarea infrastructurii, ci și formarea unei generații responsabile față de resursele naturale

Prin astfel de inițiative, Apă Ilfov și autoritățile locale demonstrează că investițiile în educație și conștientizare sunt esențiale pentru un viitor sustenabil.