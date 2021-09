ASE, prima universitate care intră în top 600 într-un ranking universitar

Academia de Studii Economice din București ocupă, pentru al treilea an consecutiv, locul I în România, conform „Times Higher Education World University Rankings”, ediția 2022, și este prima universitate din țară care intră în top 600 în lume într-un ranking universitar de notorietate.

„Academia de Studii Economice din București își reconfirmă, pentru al treilea an consecutiv, locul I în România, conform prestigiosului Times Higher Education World University Rankings, ediția 2022, și este prima universitate din țară care intră în top 600 în lume într-un ranking universitar de notorietate. Academia de Studii Economice din București, liderul învățământului economic și de administrație publică din România, este cotată pentru a treia oară consecutiv drept cea mai bună universitate din România, conform ediției 2022 a prestigiosului clasament Times Higher Education World University Rankings”, potrivit unui comunicat de presă al ASE.

Potrivit sursei citate, Academia de Studii Economice din București este singura universitate din România cotată în primele 600 din lume.

„ASE își continuă, astfel, parcursul ascendent în rankingul academic Times Higher Education World University Rankings 2022 (THE WUR), performanță care onorează comunitatea sa academică, cu atât mai mult având în vedere contextul epidemic în care s-a desfășurat activitatea în anul 2020-2021. Realizat de revista britanică Times Higher Education (THE) începând cu 2004, prestigiosul ranking se concentrează pe excelența cercetării la scară globală, evaluând universităţile sub aspectul urmăririi a 13 indicatori de performanță, grupați în patru domenii: activitatea de predare, activitatea de cercetare, transferul de cunoștințe către mediul socioeconomic și perspectiva internațională. Times Higher Education World University Rankings 2022 reunește 1662 de universități din 99 de țări, clasamentul fiind deschis de prestigioasele University of Oxford, California Institute of Technology, Harvard University, Stanford University și University of Cambridge”, se menționează în comunicat.

(sursa: Mediafax)