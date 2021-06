Bacalaureat 2021. Subiectele la Matematică şi Istorie, analizate de un expert în educaţie

Astăzi a fost din nou o zi tensionată pentru elevii de clasa a XII-a. Ei au susţinut a doua probă de Bacalaureat, cei de la profil real la Matematică, iar cei de la uman la Istorie. Îşi fac planuri pentru Universitate şi speră să obţină note mari.

„Astăzi am dat la istorie şi (a fost - n.r.) chiar accesibil, au fost subiecte bine făcute, asemănătoare cu simularea. Sunt optimist, peste 9, 50. Aş vrea şi 10, dar acum, cum o fi”, spune Tudor, elev.



Şi Delia Andreea a susţinut examenul de Bacalaureat la Istorie: „Mi s-a părut ok, până şi subiectul 3, eseul. N-am avut probleme”, povesteşte ea.



„Au fost destul de plăcute subiectele, adică te prindeai uşor ce trebuie să faci”, este de părere şi Ioan Luca Elian.



În schimb, Maria Neacşu a dat proba la Matematică şi spune că a fost dificil, se aştepta să aibă ceva mai uşor: „Destul de grea, mai ales la subiectul 3, la analiză, cred că n-au ţinut cont de faptul că noi clasa a XI-a am făcut-o online, mai toată clasa a XI-a. Sperăm că punctează încercările”, spune tânăra absolventă de liceu.



Profesorul de matematică Radu Gologan crede că subiectele au fost de nivel mediu, iar cei care au învăţat vor lua note mari.

„Subiectul ales astăzi face parte foarte bine din familia tipurilor de subiecte cu care copiii serioşi şi care s-au pregătit s-au obişnuit. Deci nu cred că în afara unor chestiuni care necesită mare atenţie pentru un copil care e în examen să fie probleme foarte mari”, comentează el examenul.

Probele de marţi au fost analizate şi de Marian Staş, expert în educaţie: „Copiii care au învăţat serios pot lua lejer nota 6,7, 7,50. Nota 10 nu este pentru toţi, dar aşa cum sunt formulate subiectele şi cum le-am văzut, mi-au plăcut, pentru că testează o paletă largă de cunoştinţe şi în acelaşi timp, sunt accesibile în sensul onestităţii pregătirii”.