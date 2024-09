Ce nu face statul, fac privații: Burse de câte 35.000 de euro pentru 3 elevi din mediul rural

Este și cazul Asociației Bookland, care în numai 4 ani a reușit să renoveze și să echipeze la standarde înalte 80 de școli rurale. A fost un exercițiu de voință, prin care membrii acestei organizații au adus laolaltă sute de companii din mediul privat, profesori, părinți și elevi, dar și autorități locale, care au fost convinse să răspundă pozitiv la proiectele propuse. Obiectivului a fost și este reducerea abandonul școlar din mediul rural prin oferirea șansei pentru elevi de a ȋnvăța în clădiri sigure, moderne și prietenoase.

Se construiește un campus preuniversitar

Următorul proiect al BookLand este construirea primului său Campus Preuniversitar Profesional în sistem Dual, în satul Vulturești din județul Argeș. Aici, în acest complex 100% modern, care va fi pus gratuit la dispoziția elevilor și dotat cu toate facilitățile necesare pentru a susține performanța educațională & profesională (săli de clasă „scoase” în natură, ateliere de lucru, laboratoare, bibliotecă, sală de spectacole, facilități sportive, amfiteatru în aer liber, spații de relaxare, minifermă de animale, cantină, brutărie, spălătorie, livadă, grădină de legume și solar), peste 300 de copii vor învăța și carte, și meserie. Astfel, BookLand și-a propus să revoluționeze învățământul profesional implementându-l la sat, derulând programe în sistem dual alături de agenții economici cărora asociația le va pregăti, teoretic și practic, viitorii angajați.

1 din 4 elevi renunță la școală după clasa a VIII-a

Zilele acestea, tot prin intermediul asociației, trei elevi care încheie clasa a VIII-a vor obține câte o bursă în valoare de 35.000 de euro, acordată pe parcursul a 7 ani, la liceu și facultate. „Pentru 9 din 10 copii de la sat a urma o facultate continuă să fie un vis nepermis. Elevi sclipitori și ambițioși își abandonează studiile, talentul și chemarea din cauza situației materiale precare, alăturându-se statisticilor care ne arată realitatea din mediul rural: 1 din 4 copii care învață în școlile din mediul rural renunță la educație după clasa a VIII-a pentru a aduce un ban în gospodărie, fiindcă 4 din 10 familii trăiesc de pe o zi pe alta. Pentru elevii merituoși, care au rezultate excelente la învățătură și care vor să-și continue studiile, Bursele BookLand reprezintă șansa la un viitor mai bun, asigurându-le susținere financiară și stabilitate pentru a se putea concentra asupra performanțelor academice”, menționează organizatorii.

Cele 3 burse în valoare de 35.000 de euro fiecare vor fi oferite pe 25 noiembrie 2024, în cadrul Galei BookLand, de către Asociația BookLand și partenerii săi pentru a sprijini 3 elevi excepționali din mediul rural, aflați în anul terminal al ciclului gimnazial (clasa a VIII-a), susținând, astfel, excelența și performanţa în educație. Valoarea bursei reprezintă suma necesară pentru cheltuielile cu transportul, cazarea, masa, rechizitele și alte cheltuieli pe care bursierii le vor avea pe durata a 7 ani, pentru a-și continua studiile la liceu și facultate. Înscrierile pot fi făcute de cadrele didactice până la data de 30 septembrie 2024, folosind formularul disponibil pe site-ul BookLand. Desemnarea câștigătorilor va fi realizată în baza regulamentului de campanie, de către o comisie alcătuită din experți în educație, reprezentanți ai Asociației BookLand, Consiliului Național al Elevilor și ai partenerilor: PRO TV, care susține financiar două dintre cele trei burse acordate, și Star Assembly, subsidiară Mercedes-Benz Group AG, care oferă cea de-a treia bursă.

Copiii de la țară nu sunt abandonați

„Împreună construim oameni! Pentru noi nu sunt simple cuvinte... Sub acest slogan, alături de companii private, primari, profesori, părinți și elevi am renovat, modernizat și dotat 80 de școli și grădinițe rurale în numai 4 ani, în toate județele. Acolo, în mijlocul satului românesc, am văzut situația copiilor săi talentați - mulți dintre ei geniali. Pentru că, vă asigurăm, există şi ȋn mediul rural elevi talentați, dedicați învățăturii și sârguincioși, cu aspiraţii mari. Și cine poate spune sub ce chip se ascunde următorul Ion Creangă, Ciprian Porumbescu sau Traian Vuia? Datoria noastră este să nu-i abandonăm pe acești copii dezavantajați doar pentru că s-au născut la sat. Elevii pe care de azi ȋncolo îi sprijinim prin Bursele BookLand vor deveni artiștii, inventatorii, strategii sau oamenii de știință de mâine. Trebuie doar să credem în ei și să le fim alături”, a declarat Mihaela Petrovan, președinta Asociației BookLand.

