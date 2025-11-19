Burse de merit și tehnologice, 2025-2026: Cine sunt beneficiarii și cum se calculează

În luna septembrie, bursa de merit este de 348 de lei deoarece au fost 22 de zile de cursuri și 5 de vacanță. În luna octombrie, valoarea bursei se ridică la 352 de lei pe lună deoarece au fost 23 de zile de cursuri și 5 zile de vacanță.

Bursa tehnologică pentru luna septembrie se ridică la 232 de lei iar pentru luna octombrie la 235 de lei, potrivit edupedu.ro.

Totodată, lunile noiembrie 2025 și mai 2026 sunt singurele luni din anul școlar fără zile de vacanță, astfel că elevii vor beneficia de burse integrale.

Valoarea burselor în anul școlar 2025-2026

-bursa de merit – 450 lei/lună;

-bursa socială – 300 lei/lună;

-bursa tehnologică – 300 lei/lună;

- bursă pentru mame minore – 700 lei/lună

Condiții pentru acordarea bursei de merit

Bursele de merit se acorda elevilor de gimnaziu și liceu.

Nu sunt condiționate de depunerea unei cereri și se acorda la propunerea profesorului diriginte

Se acorda doar dacă elevilor care au avut media 10 la purtare.

Se poate cumula cu bursa socială și cu bursa tehnologică

Ce trebuie să știi despre bursa socială

Bursa socială se poate cumula cu bursa de merit și cu bursa tehnologică.

Elevii cu cerințe educaționale speciale pot beneficia de bursă de merit/ tehnologică/socială, indiferent dacă beneficiază și de una dintre măsurile de protecție specială.

Elevii trebuie să fi promovat la toate disciplinele și să fi obținut media 10 la purtare sau calificativul „foarte bine” la purtare la finalul anului școlar anterior.

Un elev poate beneficia de o singură bursă socială, din bugetul Ministerului Educației și Cercetării.

Dacă elevii acumulează 10 sau mai multe absente nemotivate într-o lună, nu primesc bursă de merit, bursă socială sau bursă tehnologică pentru luna respectivă.