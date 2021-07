Cîmpeanu: La rectificarea bugetară, am solicitat finanţarea pentru 6.000 de medici rezidenţi în plus

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat că a solicitat Ministerului Finanţelor alocarea de fonduri, la rectificarea bugetară, pentru asigurarea finanţării unui număr de peste 6.000 de rezidenţi în învăţământul superior medical, înregistraţi în plus anul acesta faţă de 2020, numărul total în 2021 fiind de 29.000.



"Avem 63.000 de locuri la licenţă, pentru toate domeniile, bugetate, în acest an. O pondere de circa 10% este aceea a locurilor în domeniul medical. Avem, însă, nu numai nivelul de licenţă. Avem, anul acesta, cu peste 6.000 de rezidenţi mai mult în învăţământul superior medical faţă de anul trecut. Este, de altfel, şi o solicitare pe care am înaintat-o Ministerului Finanţelor la rectificarea bugetară de a ne asigura finanţarea pentru această creştere de peste 6.000 de rezidenţi, anul ăsta, în raport cu anii trecuţi. (...) Mai exact avem peste 29.000 de rezidenţi anul acesta, faţă de 23.000 de rezidenţi anul trecut", a declarat Cîmpeanu, duminică, la conferinţa de presă organizată cu ocazia susţinerii examenului de admitere la UMF "Carol Davila".