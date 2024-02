Cine este „Micul Pitagora”, adolescentul român care cucerește, rând pe rând, Olimpiadele de Matematică. Tânărul a început să facă calcule complicate de la o vârstă fragedă, iar astăzi s-a înscris în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

De atunci a început să se pregătească pentru a câștiga diverse concursuri, cucerind rând pe rând competițiile naționale și internaționale cu priceperea și inteligența sa excepțională. În clasa a IV-a s-a calificat în prima tabără Viitorii Olimpici, iar în clasa a V-a s-a calificat la Olimpiada Națională de Matematică, unde a obținut prima medalie de argint. În clasele a V-a, a VI-a și a VII-a a ocupat locul I la Olimpiadele Naționale de Matematică. La concursul Stelele Matematicii a luat de două ori locul II, iar în clasa a VIII-a obținut locul I. La Mathematical Danube Competition a obținut medalia de argint în clasa a VII-a și medalia de aur în clasa a VIII-a. O performanță foarte importantă a fost clasarea pe locul al 5-lea (printre seniorii cei mai buni) la concursul IMAR 2019. În clasa a VII-a a obținut medalia de aur la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori.

Dar poate cel mai impresionant moment din parcursul său remarcabil a fost când a obținut punctajul maxim la Olimpiada Internațională de Matematică (IMO), devenind primul român care a reușit această performanță în acest mileniu. Este un moment istoric care marchează nu doar realizările personale ale lui David Anghel, ci și o victorie pentru întreaga comunitate matematică din România. David Anghel a rezolvat perfect toate problemele în toate zilele de concurs, obținând maximum posibil, performanță obținută doar de alți patru concurenți: doi din China, unul din Coreea de Sud și unul din Statele Unite. Este interesant de menționat că David Anghel este singurul non-asiatic dintre aceștia, iar în topul celor mai buni zece olimpici la nivel mondial el este, de asemenea, singurul european.

În prezent, David Anghel este elev în clasa a XII-a la ICHB. Își dorește să-și continue studiile în domeniul cercetării matematice, cu un accent special pe descoperirea teoremelor în geometrie, o zonă care îl fascinează și îl provoacă în mod constant.

„Printre rezultatele mele se numără câștigarea Olimpiadei Naționale de Matematică în fiecare an (excepție când nu s-a ținut din cauza pandemiei), iar în clasa a X-a am luat aur și la Olimpiada Internațională de Matematică (IMO) și la Olimpiada Balcanică de Matematică (BMO). Dar nimic nu se compară cu ce am făcut în clasa a XI-a: am început anul câștigând concursul internațional „Romanian Masters of Mathematics”, fiind singurul participant cu o zi perfectă, după care am câștigat BMO cu punctaj maxim, fiind singurul participant care a rezolvat ultima problemă, apoi a urmat ceva istoric: am luat punctajul maxim la IMO, fiind primul român care a reușit asta în acest mileniu. Aceasta ultimă competiție, IMO, s-a desfășurat în Chiba, Japonia, și a fost una dintre cele mai minunate experiențe pe care le-am trăit vreodată”.

La Olimpiada Internațională de Matematică (OIM) 2023 desfășurată în Japonia, elevii olimpici români au reușit să obțină cinci medalii de aur și una de argint. Această performanță remarcabilă a plasat România pe primul loc în Europa și pe poziția a patra în clasamentul global, urmând după China, Statele Unite ale Americii și Coreea de Sud.

Tânărul geniu nu numai că ridică ștacheta pentru generațiile viitoare de matematicieni, dar și devine un ambasador al excelenței și al potențialului nelimitat al României în domeniul matematicii. Cu o minte sclipitoare și o determinare neclintită, David Anghel este un exemplu clar că visurile îndrăznețe și munca asiduă pot duce la realizări extraordinare, iar limitele sunt doar construcții mentale care pot fi depășite.

David Anghel nu doar că cucerește lumea matematicii, dar și redefinește standardele excelenței în acest domeniu. Prin pasiunea și devotamentul său pentru matematică, el inspiră și motivează nu doar tinerii din România, ci și din întreaga lume să își urmeze visele și să-și atingă potențialul maxim.

