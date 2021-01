Copiii cu boli cronice, puși să aleagă între șansa la viață și educație

Redeschiderea fizică a școlilor pentru ciclul primar, începând cu data de 8 februarie, inclusiv în scenariul roșu, este un atentat la viața copiilor și a familiilor acestora, avertizează mai mulți părinți, care fac acuzații grave la adresa Guvernului, în general, și a Ministerului Educației în special.

Virulența tulpinilor mutante ale virusului SARS-CoV-2, suprapusă peste incapacitatea Guvernului de a vaccina profesorii în timp util și, mai ales, de a le asigura elevilor condiții de distanțare și siguranță sanitară în școli, va transforma sălile de clasă în focare, în foarte scurt timp, consideră aceștia și le cer decidenților, printr-o petiție online, să mențină sistemul hibrid. Astfel, cei cu probleme medicale sau care se află în grija bunicilor vulnerabili să poată opta în continuare pentru cursurile online.

„După ce a eșuat lamentabil în asigurarea procesului de educație online, foarte mulți elevi fiind lăsați voit în afara dreptului la școală, acum, Ministerul Educației încearcă să întoarcă cinic elevii în clase expunându-i, la fel ca în toamnă, virusului SARS-CoV-2”, spun inițiatorii unei petiții online pentru păstrarea sistemului hibrid de învățământ în ciclul primar, indiferent de scenariu.

Aceștia subliniază faptul că măsurile luate de Ministerul Educației Naționale în plină criză sanitară nu respectă obligația statului de a proteja categoriile vulnerabile și de a oferi șansa la un proces educațional echitabil pentru toți elevii, „mai ales în condițiile în care sunt trimiși cu forța la școală copii pentru care încă nu există un vaccin anti-COVID omologat”.

MEN nu și-a asumat nicio responsabilitate

Mai mult, părinții acuză că pentru „reluarea forțată a ciclului de școlarizare, Ministerul Educației nu și-a asumat nicio responsabilitate:

corpul didactic nu va putea fi vaccinat în totalitate și este, astfel, expus riscului de infectare;

dezinfectarea incintelor școlare nu se face cu personal autorizat, special instruit de DSP sau chiar de către DSP;

testarea zilnică (proces aproape imposibil de realizat) nu va avea loc;

aparținătorii care au în grijă școlari sunt în proporție de 80% persoane vulnerabile, nevaccinate, aflate în categoriile de risc;

prin eliminarea totală a predării în sistem hibrid, indiferent de culoarea scenariului, „copiii cu boli cronice grave (astm, diabet, cancer etc.) sunt nevoiți să aleagă între o șansă la viață și educație.

„Depindem de o bunică”

Am stat de vorbă cu unul dintre părinții care au semnat această petiție și ne-a mărturisit că, deși pentru copii a fost mai greu la început să învețe online și mai pierdeau timp până potriveau laptopul, toată lumea s-a obișnuit și nu a existat stresul permanent că cineva din familie se poate îmbolnăvi.

„Suntem doi părinți cu joburi, depindem de o bunică de peste 65 de ani, pentru a ne ajuta uneori cu dus/adus copilul de la școală, am avut norocul să funcționeze perfect sistemul online, în cazul clasei/școlii noastre, am putut trăi în această perioadă, respectând regulile sanitare, fără foarte mari griji. Faptul că autoritățile au eșuat lamentabil în asigurarea sistemului educațional online la nivelul în care niciun elev sau profesor să nu simtă vreo diferență față de cum se întâmpla la clasă nu le dă dreptul de a ne forța să revenim în comunitate ca și cum am da timpul înapoi cu un an și nimic nu s-a întâmplat în această perioadă. Copilul meu nu a simțit nicio clipă că e în vacanță de un an de zile, a fost un efort pentru toată familia să ne adaptăm, dar am reușit. Acum, însă, suntem forțați să alegem între educație și sănătate pentru că…? Cum se va proceda la primul caz pozitiv al unui coleg din clasă sau școală?”, a declarat, pentru Jurnalul, Carmen Istrate, mama unui copil de clasa a IV-a.

Ministerul Educației trebuie „să își asume cu responsabilitate și răspunderea legală în cazul în care această hotărâre nu va face decât să zădărnicească, de fapt, răspândirea bolilor, răspundere penală asupra căreia, ne rezervăm dreptul, ca părinți și aparținători, să acționăm cu fermitate în instanță”, avertizează inițiatorii.

„Apropiata (re)deschidere a școlilor, eliminând total scenariul hibrid, în actualul context epidemiologic, în care cifrele au scăzut doar pentru că oamenii nu se mai testează, pentru că aleg să se trateze singuri, acasă, fără să mai declare undeva că sunt bolnavi, în condițiile în care tulpina din Marea Britanie pare deja că a început transmiterea comunitară - este un atentat la sănătatea noastră! A tuturor!”

Carmen Istrate, părinte

Ministerul Educației din România „în mod tradițional” nu poate oferi condiții decente de învățământ elevilor, consideră părinții: săli de clasă improprii, multe școli fără grupuri sanitare în incintă, gradul de igienă precar, aglomerarea claselor. Toate acestea vor duce, fără îndoială, la un grad de infectare rapid și necontrolat, subliniază semnatarii, solicitând decidenților să țină cont de „realitatea românească”.

Petiția a fost semnată de peste 200 de părinți, iar mulți dintre aceștia și-au argumentat decizia. Prin urmare, am selectat câteva dintre comentariile lăsate de aceștia.

„Nu pot fi respectate regulile în clase cu 37 de copii. Ne-am chinuit atâta să-i izolăm de vecini, de bunici, de petreceri etc. și acum îi trimitem pe toți buluc la școală fără a verifica cum sunt condițiile din clasele aglomerate”, scrie Neguț Mihaela, din București. O altă bucureșteancă, Doriana Vancu, își cere dreptul de a alege: „Vreau că eforturile noastre, ca familie, de a sta izolați față de prieteni și de restul familiei un an de zile să nu fie în zadar. Așa cum cadrele didactice au dreptul să aleagă vaccinarea sau nu, și eu trebuie să am dreptul să aleg în ceea ce privește sănătatea familiei mele. Vreau să nu fiu obligată, vreau să mi se ofere opțiuni”.

„Fetița mea are diabet, iar riscul întoarcerii în sala de clasă este mare” și „Vreau să-mi protejez copiii. Aceștia nu poți fi vaccinați pentru că n-au vârsta necesară. În plus, noua mutație a virusului (provenită din Anglia) este mai agresivă și mai contagioasă”, spun alți doi părinți îngrijorați.