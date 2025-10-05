Daniel David: Avem nevoie de un pact pentru Educație și Cercetare asumat de factorul politic

În mesajul transmis cu prilejul Zilei Internaționale a Profesorului - 5 octombrie, ministrul afirmă că, pentru a reuși, este nevoie acum în societate de un pact pentru Deceniul Educației și Cercetării în România (2026 - 2036), cu trei puncte simple, pe care intenționează să-l obțină asumat de factorul politic din țară:



* În fiecare an, începând cu 2026, bugetul destinat educației și cercetării va fi mai mare decât cel din anul precedent (în termeni nominali și prin raportare la PIB);



* Cele două domenii dedicate cunoașterii - educația și cercetarea (știința) - rămân în aceeași autoritate națională, pentru a contribui coordonat la dezvoltarea țării ca o societate bazată pe cunoaștere;



* Măsurile majore în aceste domenii trebuie să corespundă unor practici UE/OECD, țintind mereu spre cele mai bune practici UE/OECD. Devierile de la aceste practici vor fi prezentate și argumentate public.



'În România trăim acum un an dificil pentru educație și pentru societatea românească în ansamblu, anul 2025 fiind probabil cel mai periculos an pentru țară după Revoluția din 1989. Au mai fost ani dificili pentru țară - atât economic, cât și politic -, dar în 2025, crizele interne politice și economice sunt puternic combinate, pe fondul unui război la graniță, al unor atacuri hibride asupra țării și al unor crize internaționale legate de reașezarea arhitecturii ordinii mondiale. Știu că, în multe locuri, presiunea bugetară, schimbările din sistem și nevoia de adaptare continuă par să umbrească sensul profund al muncii noastre. Dar tot în astfel de momente se vede adevărata forță a educației: puterea de a transforma criza în progres și incertitudinea în sens', a precizat Daniel David.



El a menționat că a acceptat implementarea măsurilor fiscal-bugetare în educație și cercetare pentru a salva salariile și bursele, însă cu angajamentul că pe termen scurt nu vor fi reduse salarii și nu vor fi concediați oameni, iar pe termen mediu, că va fi gândit un salariu decent în domeniu, pornind de la salariul mediu brut pe economie în cazul profesorului debutant/asistentului universitar, urmând ca până în 2030 să se atingă 15% din bugetul general consolidat pe cheltuieli pentru educație și 1% din PIB pentru cercetare.



'Preocuparea mea este ca oamenilor educației să le fie bine într-un nou sistem educațional, nu în sistemul actual care generează niveluri de analfabetism funcțional care ne paralizează țara și care trebuie reformat paradigmatic pentru a nu deveni o civilizație eșuată sub obscurantism și o colonie tehnologică/științifică!', a subliniat ministrul.



Ziua mondială a educației este marcată în fiecare an la 5 octombrie, începând cu anul 1994. Aceasta a fost desemnată de UNESCO și marchează semnarea, în 1966, a ''Recomandării UNESCO/OIM (Organizația Internațională a Muncii) privind statutul profesorilor'. Această recomandare, alături de cea 'privind învățământul superior' din 1997, constituie principalul cadru de referință pentru abordarea drepturilor și responsabilităților cadrelor didactice la scară globală, potrivit site-ului en.unesco.org. AGERPRES