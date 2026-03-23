Se schimbă fișa postului. Directorii de școală devin manageri în toată regula

Ministerul Educației redefinește, într-un document, funcția de director de școală, așezând-o într-o paradigmă nouă, după criterii mai clare și competențe evaluabile.

Noul profil al managerului școlar înaintează ideea de transformare a directorului dintr-un amdinistrator birocratic într-un lider educațional cu impact direct asupra performanței elevilor.

Documentul „Profilul profesional al managerului școlar”, publicat de Ministerul Educației, arată că rolul directorului de școală nu mai este predominant administrativ, ci devine unul strategic, cu responsabilitate asupra calității educației, este mai mult centrat pe rezultatele elevilor și pe cultura organizațională din școală.

Dorectorul este definit ca „lider pedagogic, strategic și organizațional”, cu impact direct asupra modului în care funcționează școala și asupra performanțelor acesteia.

Directorul școlar are obligația ca, anual, să prezinte un raport privind calitatea educțaiei și să aibă un rol activ în triada părinți – elevi – autorități.

Potrivit documentului, directorul este reprezentant legal al școlii, gestionează bugetul (e ordonator de credite), răspunde public pentru performanețele instituției și decide în privința personalului (angajare, evaluare, formare).

Noul manager școlar are gândire strategică și decizională, este capabil să utilizeze datele penrtu a realiza o bună analiză educațională, are competențe digitale, are bune abilități de comunicare și leadership, inteligență emoțională și știe să gestioneze conflictele.

Documentul aduce în discuție și profilul de valori fundamentale ale noului director de școală: acesta va pune accentul pe interesul superior al elevului, pe echitate și incluziune, pe integritate și transparență, pe colaborare cu comunitatea.

Directorii sunt responsabili pentru crearea unui mediu educațional sigur, incluziv și orientat spre performanță pentru toți elevii, inclusiv cei vulnerabili.

Noua viziune transformă directorul într-un manager complet, responsabil de strategie și dezvoltare instituțională, gestionarea bugetului și resurselor, calitatea procesului educațional, formarea profesorilor, relația cu comunitatea și partenerii.

În plus, directorii trebuie să promoveze inovația pedagogică și să susțină dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice.

Un element central al noului profil este utilizarea datelor în management: analiza rezultatelor elevilor, monitorizarea performanței școlii, elaborarea de planuri de îmbunătățire.

Directorii sunt obligați să implementeze mecanisme de evaluare internă și să ia decizii fundamentate pe indicatori concreți, nu pe intuiție.

Profilul încurajează deschiderea școlii către exterior prin parteneriate cu autorități și ONG-uri, redactarea de proiecte europene (Erasmus+, eTwinning) și atragerea de fonduri externe.

Stăpânirea a cel puțin unei limbi străine de circulație internațională devine obligatorie.

Directorul devine astfel și un „manager de relații”, responsabil pentru integrarea școlii în comunitate și în rețele educaționale mai largi.

Noua definiție a rolului de director vine în contextul Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și urmărește alinierea sistemului românesc la standardele europene.

În sine, documentul propune o viziune cu totul nouă a directorului de școală, pe care-l scoate din sfera strict administrativă, propunând componente noi ale rolului, la care se adaugă noi competențe și abilități umane și profesionale.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)