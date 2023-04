4 echipe de elevi români pe podiumul Campionatului Mondial de Robotică FIRST din SUA!

Echipele noastre au fost admirate de către toți participanții, atât grație priceperii lor cât și datorită rezultatelor excelente de anul trecut, când echipa Delta Force din Arad a adus premiul cel mare acasă, câștigând Campionatul Mondial. Românii s-au întrecut cu peste 190 de echipe din toate colțurile lumii și s-au întors acasă învingători, cu 6 premii obținute în SUA.

4 echipe ne-au reprezentat țara, din București, Ploiești, Iași și Pitești, alături de cei 4 finaliști Dean's List din Ploiești, Hunedoara, Focșani și Buzău. Iată premiile obținute de români la Campionatul Mondial din Houston, SUA:

MOTIVATE Award WINNER, pentru echipa Ro2D2 (Jemison division) din Ploiești, Colegiul Național Mihai Viteazu.

MOTIVATE Award 2nd place pentru echipa PEPPERS (Franklin division) din Iași, Liceul de Informatică Grigore Moisil

DESIGN Award 3rd place pentru echipa TehnoZ (Ochoa division) din Pitești, Colegiul Național Zinca Golescu

FINALIST ALLIANCE 1st Pick pentru echipa TehnoZ (Ochoa division)

CONTROL Award 3rd place pentru echipa Autovortex din București, Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu (Edison divison)

FINALIST ALLIANCE 1st Pick pentru echipa Autovortex din București, Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu (Edison divison)

Asociația non-profit Nație Prin Educație, fondată de către Dana Războiu, în parteneriat cu BRD Groupe Société Générale, a deschis noi drumuri în domeniul roboticii în România - începând cu anul 2016, prin intermediul „FIRST Tech Challenge”, în cadrul celui mai mare program educațional STEM prin robotică pentru liceeni din țară.

„Campionatul Mondial a fost momentul culminant pentru toți elevii implicați în robotică, din toate colțurile lumii. Copiii noștri au luptat cu cele mai bune echipe de robotică din lume și ne-au făcut din nou mândri că suntem români. Au urcat pe podiumul Campionatului Mondial și s-au întors acasă cu 6 premii! Sunt foarte mândră de ei!”, spune Dana Războiu, fondator al asociației Nație Prin Educație.

„Iată că și anul acesta liceeni români demonstrează că sunt printre cei mai buni din lume la robotică. Bucuria lor, a părinților și mentorilor lor e dublată de recunoștința noastra că reprezintă o țară întreagă și că generează o schimbare foarte importantă în educația din Romania. BRD va fi în continuare alături de tinerii care își doresc să aducă mai aproape un viitor inovator și sustenabil. Îi felicităm pentru performanță și pentru energia care ne inspiră”, a declarat Flavia Popa, Secretar General al BRD Groupe Société Générale.

BRD FIRST Tech Challenge înseamnă more than robots – este un proiect de inginerie și lucru organizat ca într-un startup, care presupune muncă, dedicare și mai ales lucru în echipă, o cerință vitală pentru o echipă de robotică. Astfel, tinerii implicați în aceste proiecte își dezvoltă abilitățile și descoperă un potențial drum profesional.

