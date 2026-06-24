Evaluare națională 2026: Emoții mari! Elevii dau astăzi examen la matematică

Examenul începe la ora 09:00, însă accesul în centrele de examen este permis doar între orele 08:00 și 08:30. După închiderea accesului, comisiile încep identificarea candidaților și verificarea documentelor. Ulterior, elevii primesc broșura cu subiectele și foile ștampilate pentru ciornă.

Candidații beneficiază de 15 minute pentru completarea casetei de identificare. Timpul destinat rezolvării subiectelor începe numai după încheierea acestei etape.

Proba scrisă la matematică are o durată de 120 de minute. Timpul este calculat din momentul în care toți elevii au primit subiectele și au încheiat completarea datelor de identificare. Elevii care au aprobate condiții speciale de examen pot beneficia de timp suplimentar. Prelungirea nu poate depăși două ore și este acordată în baza deciziilor comisiilor competente.

Candidații nu au voie să intre în sala de examen cu telefoane mobile sau alte dispozitive electronice. De asemenea, sunt interzise manualele, culegerile, notițele, dicționarele, rezumatele sau orice alte materiale care ar putea fi folosite în timpul probei.

Încălcarea acestor reguli duce la eliminarea din examen. Măsura se aplică indiferent dacă materialele interzise au fost utilizate sau doar deținute. Elevii care finalizează lucrarea mai devreme pot părăsi sala doar după trecerea primei ore de examen. Subiectele nu pot fi scoase din centrul de examen.

Lucrările trebuie scrise cu pastă sau cerneală de culoare albastră. La proba de matematică sunt permise instrumentele de desen. Figurile și schițele pot fi realizate cu creionul, iar completările pot fi făcute și cu pix albastru.

În cazul unei greșeli, răspunsul incorect se taie cu o singură linie, iar varianta corectă se scrie alături, conform instrucțiunilor de examen.

Rezultatele Evaluării Naționale vor fi publicate folosind coduri individuale, pentru protejarea identității candidaților. După afișarea notelor inițiale, elevii și părinții pot solicita vizualizarea lucrării. Această procedură are caracter informativ și nu presupune automat depunerea unei contestații.

În cazul unei contestații, candidatul și părintele sau reprezentantul legal trebuie să semneze o declarație. Documentul confirmă că nota finală poate fi modificată, atât în plus, cât și în minus. După recorectare, nota obținută rămâne definitivă.

Ministerul Educației le recomandă elevilor să ajungă din timp la centrul de examen și să aibă asupra lor actul de identitate. În penar trebuie să se afle pix sau stilou cu pastă albastră, creion, gumă de șters și riglă. Candidații pot avea și apă sau șervețele.

(sursa: Mediafax)