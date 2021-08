FRAUDĂ în stil mare la Bacalaureat! Subiectele și rezolvările au fost postate pe Facebook

Close-up of writing hands of students at course

Zeci de elevi au fost eliminați din examenul de Bacalaureat pentru fraudă, după ce au copiat rezolvările subiectelor de pe un site de socializare.

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu a declarat in exclusivitate pentru Antena 3, că este vorba despre o fraudă care s-a derulat la licee din cinci judeţe. In plus, acesta a precizat că sunt anchetaţi şi profesorii supraveghetori din clasele unde s-a copiat.

In această dimineaţă ar fi fost postate pe un grup numit „Bacalaureat 2021-2022” de pe Facebook subiectele primite de absolvenţii de liceu la examenul de Bacalaureat, dar şi rezolvările acestora. Elevii de liceu au postat poze cu subiectele pe care le-au primit şi au solicitat de la ceilalţi membri ai grupului o rezolvare.

„Sunt cinci săli de clasă, în cinci licee din cinci judeţe diferite: un liceu din Brăila, din Braşov, din Gorj, din Dolj. Cunoaştem aceste licee, cunoaştem sălile de clasă, se identifică inclusiv poziţia elevilor şi cu siguranţă vor fi eliminaţi din examen şi vor avea o interdicţie de a se mai prezenta un timp", a spus ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu. Mai exact, este vorba de Liceul Tehnologic 'Panait Istrati' din Brăila, de Liceul Tehnologic 'Rucăreanu' din Braşov, de Liceul cu Program Sportiv din Târgu Jiu şi de Liceul Tehnologic 'Constantin Brâncuşi' din Craiova.

„La proba scrisă de Limba şi literatura română – proba E).a) din cadrul examenului naţional de bacalaureat (sesiunea august – septembrie 2021), desfăşurată astăzi, 16 august, au fost prezenţi 14.427 de candidaţi din cei 17.485 de candidaţi înscrişi. Au absentat 3.039 de candidaţi, iar 19 candidaţi au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă”, a transmis Ministerul Educaţiei.