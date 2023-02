Gabriela Firea anunță înființarea Observatorului Național al Copiilor

"În premieră naţională, prin această lege pe care am subliniat-o se înfiinţează Observatorul Naţional al Copiilor. În acest document, care va fi o bază de date online care va putea fi accesată de toate judeţele prin DGASPC-uri, vor fi incluşi toţi copiii care reprezintă situaţii, cazuri de vulnerabilitate. Şi nu mă refer aici doar la cei în jur de 47.000 care sunt acum în situaţia de a fi adoptaţi, care sunt lăsaţi în grija statului. Toţi copiii care au anumite probleme. Mă refer la abuz, la abandon, la neglijare, la sărăcie extremă. În momentul în care aceşti copii vor fi incluşi de către autorităţile locale în Observatorul Naţional al Copiilor, jumătate din cheltuială va fi suportată de către Guvern prin Ministerul Familiei, ceea ce este un ajutor în plus pentru autorităţile locale, care nu din rea voinţă, dar de multe ori din neputinţă nu reuşesc să acopere toate aceste nevoi prin bugetele existente, deoarece întotdeauna există alte şi alte presiuni: canalizare, electricitate, drumuri, gaze", spune aceasta.

Ea a participat la dezbaterea Educaţia ca soluţie pentru reducerea abandonului şcolar", organizată de Comisia pentru învăţământ a Camerei Deputaţilor şi Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin.

Totodată, Gabriela Firea a reafirmat construirea a 150 de centre de zi în comunitățile sărace, din fonduri PNRR:

"Am reuşit nu doar să elaborăm, ci să fie şi adoptată în Guvernul României Legea privind riscul de separare al copiilor vulnerabili de către părinţi. (...) Vom reuşi să obţinem 50 de milioane de euro fonduri din PNRR pentru construirea a 150 de centre de zi în comunităţile cele mai afectate de sărăcie din ţara noastră şi de cazuri sociale. Aceste centre de zi vor fi construite de către primării - individual sau de către primării împreună cu asociaţii, organizaţii de profil care au licenţiere în domeniul social. Am prelungit perioada de depunere a proiectelor până pe data de 10 aprilie tocmai pentru că am primit semnale din teritoriu că, având în vedere că această perioadă a inclus şi sărbătorile de iarnă, nu a fost timpul fizic pentru realizarea studiilor de fezabilitate", a precizat aceasta.

În prezent, există centre de zi pentru copii în trei din 10 orașe.

"În acest moment doar în trei din zece oraşe există centre de zi pentru copii provenind din familii sociale şi pentru mame adolescente separat de locuinţele protejate care sunt pentru victimele violenţei domestice şi doar într-o comună din zece există un astfel de centru. Nevoia este imensă", spune demnitarul.