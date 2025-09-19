Gala Studenților 2025: tinerii care scriu viitorul României, premiați de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României la Oradea

Primul premiu, pentru Performanță Academică și Științifică, a ajuns la Cosmin-Alin Boțoroga, doctorand la ASE și tânăr antreprenor. La numai 26 de ani, Cosmin a reușit să pună pe picioare un startup care face viața cercetătorilor mai ușoară: Data Sweep, o platformă ce adună la un loc baze de date și literatură științifică. Proiectul i-a adus deja recunoaștere și finanțare, dar și titluri câștigate la competiții importante din România. Ceea ce impresionează la Cosmin nu sunt doar rezultatele, ci și faptul că, pe lângă cercetare și antreprenoriat, găsește timp să reprezinte vocea doctoranzilor în forurile academice ale ASE.

Al doilea premiu, pentru Proiect Inovator, a mers la patru studente din Cluj, care au inventat ceva ce pare desprins din viitor: „Rhythm Touch” – o brățară care transformă muzica în vibrații pentru persoanele cu deficiențe de auz. Practic, dacă nu poți auzi un concert, îl poți simți. Inovația lor a fost testată deja la Untold și chiar într-un cinematograf din Cluj, unde spectatorii au „auzit” filmele prin vibrații. Povestea lor arată că tehnologia poate aduce bucurie și celor care, de multe ori, sunt excluși din experiențele culturale.

Cel de-al treilea premiu, „Lider al Viitorului”, a fost câștigat de Andrei Petrușcă, un tânăr care știe să pună oamenii împreună. Absolvent de master la SNSPA, Andrei a condus Liga Studenților în Științe Politice și Administrative, a organizat proiecte și a reprezentat vocea colegilor săi. În paralel, are experiență solidă ca designer grafic și specialist în comunicare, dar ceea ce-l definește e modul în care reușește să îmbine creativitatea cu leadershipul.

Trei premii, trei povești diferite, un singur mesaj: România are tineri care pot schimba lucrurile. De la cercetare și inovație tehnologică, la incluziune culturală și leadership, generația care vine din urmă arată că viitorul nu e gol de conținut.

Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a pus pe scenă aceste exemple tocmai pentru a arăta că excelența merită susținută. Gala Studenților 2025 a fost un moment în care România a putut vedea că are resurse umane de aur, dacă știe să le valorifice.