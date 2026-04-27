Inovație românească de top în bioinginerie: doctorandul Cosmin Pauliuc dezvoltă „pielea artificială” și se înscrie în „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Doctorandul Cosmin Pauliuc, din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, a dezvoltat proiectul „Piele artificială: inovație în materiale inteligente” pe bază de hidrogel inteligent. Datorită inovației, tânărul cercetător a fost inclus în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Invenția lui Cosmin Pauliuc abordează una dintre cele mai complexe provocări din medicina modernă la nivel mondial: integrarea senzorială a dispozitivelor medicale. Pielea artificială dezvoltată în laboratoarele POLITEHNICII este fabricată dintr-un hidrogel special care reacționează mecanic la atingere sau întindere. Prin modificarea chimică a acestui material, mișcarea fizică este transformată instantaneu într-un semnal electric, similar modului în care funcționează sistemul nervos uman. Pe plan internațional, cercetările în domeniul materialelor tactile reprezintă un punct de interes major pentru tratarea pacienților cu arsuri severe și pentru dezvoltarea protezelor bionice, iar soluția românească se remarcă prin gradul ridicat de adaptabilitate la țesuturile umane.

„Noi am început să modulăm chimic materialul astfel încât să obținem proprietățile pe care le dorim. Acest produs ar trebui să simuleze efectiv pielea naturală a unui om și poate acoperi protezele, spre exemplu, în cazul unor persoane care au suferit amputații în urma unor accidente”, a explicat doctorandul Cosmin Pauliuc, subliniind utilitatea practică a muncii sale.

Recunoașterea valorii acestui proiect a avut loc în cadrul Poli ChemistryFEST, eveniment dedicat nanoștiințelor și bioingineriei, susținut de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României în calitate de partener științific. Importanța la nivel biologic a inovației a fost reconfirmată și de profesorul Horia Iovu, prorector cu activitatea de cercetare științifică în cadrul UNSTPB, care a punctat că succesul acestui hidrogel constă în „asigurarea compatibilității pielii artificiale cu restul organismului”.

Includerea lui Cosmin Pauliuc în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României” demonstrează încă o dată că laboratoarele universităților din țară găzduiesc minți strălucite capabile să ofere răspunsuri la probleme globale. Sprijinirea acestor cercetători în fazele incipiente ale proiectelor lor este esențială pentru ca prototipurile de astăzi să devină soluțiile medicale salvatoare de mâine.