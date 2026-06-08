Ghidul complet al Cupei Mondiale FIFA 2026, gratuit cu Jurnalul. Supliment special de 16 pagini disponibil miercuri, 10 iunie

Publicația reprezintă un ghid complet al celui mai mare Campionat Mondial din istorie, competiție care va fi găzduită de Statele Unite, Canada și Mexic și care va reuni în premieră 48 de echipe naționale.

Cititorii vor găsi în paginile suplimentului prezentarea tuturor celor 48 de participante, analize și informații despre favoritele competiției, pronosticurile unor personalități și vedete, dar și detalii esențiale despre desfășurarea turneului.

De asemenea, ghidul include programul complet al competiției, grupele, orele de disputare ale meciurilor și informații utile pentru cei care vor să urmărească fiecare partidă de la Mondial.

Suplimentul oferă și o privire de ansamblu asupra transformării Cupei Mondiale într-un eveniment fără precedent, organizat simultan în trei țări și desfășurat pe parcursul celui mai amplu turneu final din istoria FIFA.

Realizat într-un format accesibil și bogat ilustrat, materialul este destinat atât pasionaților de fotbal, cât și celor care vor să fie la curent cu toate detaliile importante înaintea startului competiției.

Suplimentul special FIFA World Cup 2026 va fi disponibil gratuit împreună cu Jurnalul, miercuri, 10 iunie.

Ghidul complet al Cupei Mondiale 2026, doar cu Jurnalul! pic.twitter.com/1NF5kAqaSH — Jurnalul (@JurnalulN) June 8, 2026