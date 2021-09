Iulian Cristache, Federaţia Părinţilor: Ordinul comun privind începerea şcolii este discriminatoriu

Preşedintele Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi, Iulian Cristache, a spus la „Interviurile lui Cristoiu”, de la Aleph News, că ordinul ministerelor Educaţiei şi Sănătăţii privind regulile la începere a anului școlar este discriminatoriu.

Iulian Cristache afirmă că ordinul este discriminatoriu şi deschide calea obligativităţii vaccinării anti-COVID a elevilor, deoarece la apariţia unui caz pozitiv într-o clasă pot reveni la şcoală, după 8 zile, în format fizic, doar elevii vaccinaţi, prezenţa celorlalţi fiind condiţionată de prezentarea unui test negativ.

„Sunt două paliere aici. Se creează o situaţie de discriminare. Copiii peste 12 ani, care sunt vaccinaţi, se pot întoarce fără să fie testaţi, ceilalţi care nu sunt vaccinaţi sunt obligaţi să fie testaţi. Şi am pus şi noi întrebarea dacă cel care este vaccinat transmite şi primeşte virusul, de ce creaţi această situaţie de discriminare? Pentru că trebuie să-l puneţi şi el în aceeaşi situaţie. Deci se creează un canal de constrângere astfel încât să oblige copiii peste vârsta de 12 ani să se vacineze. Nu este normal să creezi acest cadru de discriminare. Ori îi laşi pe toţi copiii până la 14 zile acasă şi după 14 zile se întorc toţi la şcoală ori, dacă nu, toţi copiii să fie testaţi”, a spus Iulian Cristache.

Acesta a atras atenția și asupra procesului de testare. „Pe de altă parte, eu cred că noi nu realizăm ce înseamnă o testare la nivelul unei unităţi de învăţământ. Dacă te apuci să testezi 800 de copii, un test rapid înseamnă 5-10-15 minute. În primul rând nu ai personal şi nici timp. Începi cu ei dimineaţa şi probabil că termini a doua zi. Ca să nu mai spun că trebuie să ai logistica necesară să faci 800 de teste într-un anumit interval”, a mai spus reprezentantul asociațiilor de părinți.

De asemenea, Iulian Cristache reclamă lipsa de comunicare cu Ministerul Educaţiei în cazul acestui ordin comun, spunând că niciun partener social- părinţi, elevi, sindicate- nu a fost consultat înainte de emiterea lui.

„Aici este o mare nemulţumire şi la nivelul nostru. Din păcate, la acest ordin nu am fost consultaţi, nu numai noi. Nu au fost consultaţi nici elevii, nici sindicatele. Deci niciun partener social nu a fost consultat. Noi am aflat de acest ordin, ştiam că se lucrează în laboratoarele celor două ministere, dar nu au vrut să ni-l dea nici măcar cu 24-48 de ore înainte. Anul trecut am fost consultaţi şi noi, şi elevii, şi sindicatele. Am avut un schimb de mesaje cu dl. ministru, i-am spus nu cred că este corect cum procedaţi pentru că s-ar putea să fie lucruri în ordinul comun care să nu convină părinţilor şi s-ar putea să ne îndreptăm împotriva dvs, ceea ce este şi logic. Noi înţelegem că acest ordin are un caracter specific şi tehnic, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să pleci urechea şi să nu iei în seamă. Eu am o vorbă şi spun că şi de la un prost ai ce să înveţi”, a mai spus Iulian Cristache la „Interviurile lui Cristoiu”, de la Aleph News.

Preşedintele Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi mai spune că pandemia a favorizat industria meditaţiilor, susţinând că de vină sunt profesorii care nu respectă prevederile Codului Etic ce interzic cadrelor didactice să mediteze elevii de la clasă.

(sursa: Mediafax)