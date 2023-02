Ștefan Mandachi: Lecții gratuite de antreprenoriat pentru studenți și elevi

Chiar dacă planul său este construit ca o afacere, cei care nu-și permit plata abonamentelor vor beneficia de gratuitate.

Aplicația MentorMag va fi funcțională începând cu luna aprilie și va conține, într-o primă fază, aproximativ 30 de cursuri, structurate pe mai multe teme: antreprenoriat, psihologie, financiar, spiritualitate, juridic, management, strategie, vânzări și oratorie. Lecțiile filmate vor avea o durată cuprinsă între 2 și 9 ore. Planul de producție este de 200 de cursuri în trei ani. Pe platformă va exista o bibliotecă de meditații și rafturi digitale cu rezumate, articole financiare de tip blog și lecții zilnice motivaționale.

Elevii și studenții care nu-și permit abonamentele vor beneficia de gratuitate. ”„Am decis ca toți elevii și studenții fără șanse sau posibilități financiare să aibă acces gratuit pe platformă, cu condiția să își argumenteze cauza și să treacă un «test» simplu, de perseverență”, spune Ștefan Mandachi, care va investi 1,3 milioane de euro în platforma de e-learning cu lecții personalizate pentru antreprenorii începători, în special elevi și studenți.

Mentorii vor fi plătiți în funcție de rezultatele elevilor

Platforma va oferi cursuri de tip masterclass și lecții experiențiale, ghidate de mentori. Aplicația va avea la bază ședințe de mentorat individualizat, pliate pe nevoile personalizate ale utilizatorilor, care vor putea interacționa live cu profesioniști, experți în varii domenii, inclusiv cadre didactice.

Mentorii colaboratori pot dobândi statutul de coasociați ai platformei, generând venituri proprii în funcție de timpul alocat utilizatorilor. Performanțele ulterioare ale utilizatorilor vor fi cuantificate și conectate cu profilul mentorului, care poate câștiga procentual din venituri viitoare în raport cu îndeplinirea obiectivelor studenților.

În viață, câștigă cei autodidacți

„Am decis să investesc în acest concept încă din 2022. Platforma este inovatoare pentru că are la bază relația mentor-discipol, nu doar cursuri clasice, înregistrate. Piața internațională de e-learning e în plină expansiune și a atins 300 de miliarde de dolari în 2022. În viitor, educația online va schimba din temelii structura învățământului, un trend accelerat și de pandemie. Trăim într-o perioadă în care cel mai mult are de câștigat acela care este autodidact și se antrenează sub supervizare. Domeniul autoeducației concurează cu inteligența artificială, potențialul fiind nelimitat. Cei care găsesc formula prin care să ofere consumatorilor educație de calitate, inspirație și motivație, vor avea un impact uriaș. Am decis să mă dedic total acestor proiecte educaționale, și am trecut pe plan secund toate celelalte afaceri, din zona HoReCa și Real Estate. Voi finanța orice plan de afaceri serios în domeniul educației e-learning. Am fondat o nouă companie și suntem pe cale să achiziționăm încă trei aplicații în anul 2023”, spune Mandachi, dezvoltatorul platformei.

Omul de afaceri continuă: „Conținutul platformei este foarte bun, iar sistemul este unic. Mentorii vor avea posibilitatea să câștige bani, dacă proiectele discipolilor vor atinge succesul. Practic, dacă tu, ca student sau discipol, îți atingi obiectivul și consideri că mentorul te-a ajutat esențial, îl poți bonifica. Am o comunitate online de peste 830.000 urmăritori, iar targetul este să fidelizăm 5% dintre ei. Actualmente, în business, focusul meu este doar în industria online, întrucât există un potențial enorm, dar și pentru că mă pasionează. Vreau să construiesc prima franciză educațională pentru antreprenori”, a explicat afaceristul sucevean.

Unul dintre cei mai urmăriți români pe rețelele sociale

Ștefan Mandachi, cunoscut după ce a protestat față de întârzierea construcției Autostrăzii Moldova, deține mai multe aplicații de e-learning. Stilul său nonconformist a făcut ca Mandachi să devină unul dintre cei mai urmăriți oameni de afaceri români în mediul online, cu o comunitate de sute de mii de urmăritori pe Facebook, YouTube, Instagram sau TikTok. Pe canalul de YouTube „Stefan Mandachi” există o bibliotecă de peste 270 de filme gratuite, împărțite pe două teme: educație financiară și spiritualitate.