Ministerul Educației: 800 de elevi erau în școală în momentul exploziei. 15 săli de clasă, afectate

Reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării anunță că sunt în legătură cu reprezentanții Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB), pentru a monitoriza evoluția, în urma exploziei.

Conform informațiilor transmise de ISMB, la momentul exploziei, în clădirea unității de învățământ își desfășurau cursurile aproximativ 800 de elevi.

Atât elevii, cât și personalul școlii au fost evacuați în siguranță.

15 săli de clasă dintr-unul dintre corpurile unității de învățământ sunt avariate. Evaluarea situației este încă în curs.

„Contăm pe implicarea autorităților cu atribuții în acest sens, pentru inventarierea rapidă a pagubelor materiale și remedierea acestora, astfel încât procesul didactic să poată fi reluat în toate sălile de clasă, în condiții de siguranță deplină”, transmite Ministerul Educației.

(sursa: Mediafax)