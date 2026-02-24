Liderul educației donează integral încasările conferinței de leadership FLGT 2026

Evenimentul marchează o premieră în incluziunea educațională din România: este prima conferință de leadership pentru adolescenți care beneficiază de interpretare integrală în Limba Semnelor Române (LSR).

Performanță de business pusă în slujba educației

International House București ocupă în prezent Locul 1 în România la categoria întreprinderi mici, fiind lider național după productivitate și cifră de afaceri în domeniul învățământului cultural. Instituția deține scorul maxim de 12 puncte la inspecția EAQUALS și titlul de Cambridge Gold Preparation Centre.

În acest context de excelență, organizatorii au decis ca 100% din încasările obținute din vânzarea biletelor să fie donate către Asociația Părinților Isteți. Fondurile vor susține programe de sănătate emoțională, reflectând valorile comune ale EKA și Future Leaders: educație cu sens și parteneriat real între părinți și copii.

Ce merită să învățăm pentru viitor?

Sub această temă centrală, peste 600 de participanți vor explora un spațiu sigur de dialog despre succes, eșec și trasee profesionale non-liniare. FLGT nu livrează discursuri motivaționale goale, ci povești reale despre alegeri dificile.

Speakerii confirmați pentru ediția 2026 includ experți de renume:

• Prof. Daniel David: Rectorul UBB și expert în științe cognitive, va vorbi despre decizii și leadership într-o lume în schimbare.

• Diana Lupu: Psihoterapeut specializat în relația părinte-adolescent și sănătate emoțională.

• Petruș Stuparu: Consultant în leadership, despre disciplina și influența anturajului în formarea caracterului.

• Cătălin Meșter: Fondatorul I Love Failure, despre curajul eșecului asumat.

• Dragoș Buzzi & Cristina Botezatu: Creatori de conținut care promovează învățarea prin experiență și reziliență.

Despre Organizator

English Kids Academy (EKA) este singura instituție din România care implementează programul RULER, dezvoltat de Yale Center for Emotional Intelligence. Cu o comunitate de peste 5.000 de absolvenți, EKA pune accent pe competențe pentru viață și încredere în sine.

Biletele pot fi achiziționate prin platforma iabilet.ro