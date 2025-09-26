MApN: Aproximativ 3.900 de studenţi încep luni noul an universitar

Potrivit Ministerului Apărării, la programele de licenţă şi de master sunt înscrişi aproximativ 3.900 de studenţi, dintre care circa 1.100 sunt în anul I.



''Alegerea unei instituţii militare de învăţământ asigură un parcurs educaţional distinct, care îmbină o pregătire academică riguroasă cu dezvoltarea caracterului tinerilor'', precizează vineri MApN.



Conform sursei citate, vor fi organizate festivităţi la:



* Academia Tehnică Militară "Ferdinand I" din Bucureşti - ora 9:00;



* Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" din Bucureşti - ora 9:00;



* Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă" din Braşov - ora 10:00;



* Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu - ora 9:00;



* Academia Navală "Mircea cel Bătrân" din Constanţa - ora 9:00;



* Institutul Medico-Militar din Bucureşti - ora 8:15.

