Mii de nominalizări și înscrieri, o competiție națională – Liga Profesorilor Excepționali. A mai rămas o zi până la anunțarea câștigătorilor

Proiectul, inițiat și derulat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, a pornit de la o necesitate în societatea românească: recunoașterea publică a acelor dascăli care schimbă cu adevărat destinele elevilor lor. Au fost primite mii de propuneri din toate colțurile țării, urmate de o selecție riguroasă realizată de experți în educație și de o etapă intensă în care publicul și-a putut vota favoriții. Astăzi, 15 iulie, este ultima zi în care emoțiile se mai adună înainte de marele anunț care va desemna câștigătorii acestei ediții.

Campania reprezintă o platformă prin care publicul larg le mulțumește profesorilor care fac educație dincolo de manuale, fie că aduc inovația digitală în satele uitate, fie că predau matematică copiilor aflați pe patul de spital. Mâine, în cadrul Galei, se vor afla numele celor trei mari câștigători care au reușit să adune cele mai multe aprecieri și voturi. Ei sunt reprezentanții unei generații de dascăli pentru care școala înseamnă, înainte de toate, formarea unor caractere puternice, sprijin emoțional și pregătirea unor tineri capabili să gândească liber și să se descurce în viața reală. Evenimentul de mâine va aduce în lumina reflectoarelor tocmai această dedicare, oferind publicului șansa de a cunoaște și de a aplauda oamenii care construiesc România de mâine direct de la catedră.

Eforturile acestor cadre didactice sunt susținute și recunoscute practic prin implicarea unor parteneri care s-au alăturat inițiativei pentru a oferi premii și a recompensa excelența în educație. Printre aceștia se numără Editura Rao, un nume cu tradiție pe piața de carte din România, care susține activ accesul la cultură și lectură. Lor li se alătură brandul românesc Poenari, recunoscut pentru crearea de stilouri premium realizate manual din lemn, oferind astfel dascălilor un instrument elegant, simbol clasic al educației și al scrisului, dar și F64, Therme București, AQUA Carpatica, autoarea Irina Chițu sau Radio Romantic. De asemenea, evenimentul este sprijinit de Institutul INIM, o organizație globală dedicată dezvoltării umane, leadershipului și unei educații bazate pe evoluția conștiinței și pe echilibru. Prin contribuția acestor parteneri, Gala Profesorilor Excepționali devine o celebrare completă a valorilor pe care profesorii excepționali le transmit zi de zi noilor generații.