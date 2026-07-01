Noua generație de studenți alege altfel. Specializările unde admiterea devine tot mai dificilă. Facultatea cu 10 candidati pe loc

Interesul tinerilor pentru anumite domenii rămâne ridicat, iar unele facultăți se confruntă cu o concurență record.

Noi specializări

Printre cele mai căutate sunt Facultatea de Limbi și Literaturi Străine din cadrul Universității din București, unde numărul mare de candidați confirmă atractivitatea programelor de studiu.

Pentru anul universitar următor, instituțiile de învățământ superior vin și cu specializări noi, menite să răspundă unor domenii emergente. Printre acestea se numără programe precum Managementul stilului de viață sănătos, Drept european sau Schimbări climatice.

Pe lângă noile domenii de studiu, facultăți precum Psihologia, Dreptul și Matematica continuă să fie printre preferințele absolvenților de liceu.

La Universitatea Politehnica din București, cea mai mare competiție este la specializările din domeniul calculatoarelor, unde sunt aproximativ 10 candidați pentru un singur loc. Tot mai mult interes există și pentru programele de Robotică, un domeniu aflat în plină dezvoltare.

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Taxe mai mari

Admiterea din acest an vine însă și cu creșteri de costuri pentru studenți. Taxele de înscriere și cele de școlarizare au fost majorate la mai multe programe de studiu. La unele facultăți, taxa anuală poate ajunge la 8.000 de lei pentru Drept, în timp ce la Medicină poate ajunge la 19.000 de lei.

La alte specializări, taxele pornesc de la câteva mii de lei în primul an de studiu și pot crește ulterior, în funcție de politica fiecărei universități.

În acest context, universitățile încearcă să își adapteze oferta la noile tendințe, în timp ce candidații se orientează tot mai mult către domenii considerate cu perspective bune de angajare, potrivit observatornews.ro.