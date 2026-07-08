Admitere la facultate 2026: Cele mai căutate specializări din România. Unde intri doar cu media de la BAC și unde examenul rămâne obligatoriu

În timp ce unele instituții de învățământ superior selectează candidații exclusiv pe baza mediei obținute la Bacalaureat, altele organizează examene scrise, probe practice sau teste de aptitudini. Din acest motiv, simpla promovare a examenului nu garantează automat admiterea la programul de studii dorit.

Absolvenții trebuie să consulte cu atenție metodologia fiecărei universități înainte de înscriere, deoarece criteriile de admitere pot fi diferite chiar și pentru aceeași specializare.

Facultățile unde admiterea se face doar cu media de la Bacalaureat

În ultimii ani, tot mai multe universități au simplificat procesul de admitere și au renunțat la examenul scris. În aceste cazuri, selecția candidaților se face pe baza dosarului și a mediei obținute la examenul de Bacalaureat.

Printre cele mai întâlnite specializări unde media de la BAC reprezintă principalul criteriu de admitere se numără programele din domeniul economic, administrativ și umanist. Economie și Administrarea Afacerilor, Marketing, Management, Contabilitate, Litere, Limbi Moderne Aplicate, Istorie, Filosofie, Sociologie, Geografie, Științe Politice, Administrație Publică și Relații Internaționale sunt doar câteva dintre specializările unde admiterea se realizează frecvent fără examen scris.

Totuși, există diferențe importante între universități. Aceeași specializare poate avea criterii diferite în funcție de instituția aleasă. Unele universități iau în calcul exclusiv media de la Bacalaureat, în timp ce altele acordă o pondere suplimentară anumitor discipline sau folosesc criterii de departajare atunci când doi candidați au aceeași medie.

De regulă, pentru departajare sunt analizate nota la Limba și literatura română, nota la disciplina obligatorie a profilului sau alte criterii prevăzute în metodologia proprie.

Facultățile unde examenul de admitere rămâne decisiv

Chiar dacă tendința ultimilor ani este de simplificare a admiterii, există domenii unde examenul continuă să fie obligatoriu și reprezintă principalul criteriu de selecție.

Cele mai competitive programe sunt cele din domeniul medical, tehnic și juridic, unde numărul candidaților depășește constant numărul locurilor disponibile.

Medicina, Medicina Dentară, Farmacia, Arhitectura, Academia de Poliție, instituțiile militare și numeroase facultăți de Automatică și Calculatoare organizează în continuare concursuri de admitere.

Cele mai căutate facultăți din cadrul Politehnicii rămân „Automatică și Calculatoare”, „Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației”. La ASE, candidații la Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică (CSIE) și Facultatea de Drept susțin un examen scris. Examenul la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” constă într-o probă practică de reprezentare grafică (desen), completată de media notelor de la Bacalaureat. Admiterea la studii universitare de licență, în facultățile Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, se face numai prin concurs.

În funcție de specializare, candidații pot susține probe la Biologie, Chimie, Matematică, Informatică sau examene practice de desen și aptitudini. În aceste situații, media de la Bacalaureat poate avea doar rol de departajare sau poate reprezenta un procent redus din nota finală.

De ce este important să verifici regulamentul fiecărei universități

Una dintre cele mai frecvente greșeli făcute de absolvenți este să creadă că toate universitățile aplică aceleași reguli.

Realitatea este complet diferită. Chiar dacă două facultăți poartă aceeași denumire, condițiile de admitere pot varia considerabil.

De exemplu, unele facultăți de Drept organizează examen scris, în timp ce altele admit exclusiv pe baza mediei de la Bacalaureat. Situații similare există și la Informatică, Psihologie, Științele Educației sau Inginerie.

Metodologiile de admitere sunt actualizate aproape în fiecare an, iar candidații trebuie să consulte informațiile oficiale înainte de depunerea dosarului.

Care sunt cele mai căutate facultăți din România după Bacalaureat 2026

În fiecare an, preferințele absolvenților se schimbă doar marginal, însă concurența la admitere rămâne extrem de ridicată în anumite domenii. Specializările care oferă perspective solide de angajare și salarii competitive continuă să atragă cei mai mulți candidați.

Pentru sesiunea de admitere 2026, domeniile sănătății, tehnologiei, economiei și dreptului sunt așteptate să domine din nou clasamentele preferințelor.

Pe lista facultăților cu cele mai multe dosare de înscriere se regăsesc constant și Dreptul, Psihologia, Marketingul, Relațiile Economice Internaționale, Jurnalismul și Științele Comunicării.

Experții în educație observă că elevii aleg tot mai des facultăți care oferă competențe adaptate pieței muncii moderne, iar interesul pentru domenii precum inteligența artificială, analiza datelor și securitatea cibernetică este în creștere de la an la an.

Psihologia și IT-ul, printre marile favorite ale noii generații

Una dintre surprizele ultimilor ani este ascensiunea spectaculoasă a facultăților de Psihologie. Interesul pentru sănătatea mintală, dezvoltarea personală și resursele umane a determinat o creștere semnificativă a numărului de candidați.

În unele centre universitare, concurența depășește zece candidați pe un loc, iar anumite programe specializate în științe cognitive au înregistrat niveluri record de competiție.

În paralel, domeniul IT continuă să fie considerat unul dintre cele mai sigure pariuri pentru viitor. Facultățile de Informatică, Automatică și Calculatoare sau Cibernetică sunt printre cele mai solicitate din țară, datorită salariilor ridicate și oportunităților de angajare disponibile încă din timpul studiilor.

Tot mai mulți elevi văd în tehnologie o cale rapidă către independență financiară și stabilitate profesională.