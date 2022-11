Olimpic la chimie, primul la Institutul Medico-Militar. Povestea lui Vlad Iova

„Am onoarea să vă salut! Sunt student Vlad Iova, anul I la Institutul Medico-Militar București. În primul rând aș dori să spun că este o mare onoare pentru mine să fiu student al acestei prestigioase instituții de învățământ superior din România.

De-a lungul liceului am obținut rezultate la olimpiadele internaționale și naționale de chimie, cel mai important premiu fiind o medalie de aur la Olimpiada Internațională de Chimie 2022, desfășurată în China, unde eu, împreună cu colegii din echipă, am reușit să punem România pe locul I în Europa și VIII în lume. De asemenea, am obținut medalie de argint la Olimpiada Internațională de Științe pentru Juniori 2019, desfășurată în Qatar, și medalie de bronz la Olimpiada Internațională de Chimie „D.I. Mendeleev” 2021. Pe plan național, cel mai bun rezultat l-am obținut în clasa a XII-a, acesta fiind Premiul I la Olimpiada Națională de Chimie 2022, cu premiu special pentru cea mai bună lucrare teoretică și Premiu Special pentru cea mai bună lucrare practică. Datorită acestor rezultate, am fost admis la Institutul Medico-Militar, în capul listei, fără examen, fiind însă nevoie să trec de probele aptitudinale eliminatorii - sportive și psihologice - pentru care m-am pregătit intens și de vizita medicală.

Încă de când am terminat liceul visul meu a fost să fac cercetare în medicină. Am ales să continui studiile în România pentru că, în opinia mea, aici se poate face cercetare la cele mai înalte standarde și există multe oportunități pentru olimpicii care rămân. Dorința de a intra în Armată o am de când eram mic, fiind insuflată de respectul și admirația pe care le am față de eroii țării.

Emoția pe care o aveam când am intrat pe porțile Institutului Medico-Militar s-a transformat în mândria și bucuria de a purta haina militară, deoarece simt că am intrat în familia Institutului, în marea familie a Armatei României,” a declarat Vlad Iova.

Subordonat Ministerului Apărării Naționale, Institutul Medico-Militar asigură pregătirea studenților militari de la facultățile de medicină, medicină dentară și farmacie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București și a Universității de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, pentru Ministerul Apărării Naționale, precum și pentru alți beneficiari interni (din sistemul de siguranță națională, ordine publică și justiție) și externi.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Foto FB Ministerul Apararii Nationale, Romania - www.mapn.ro