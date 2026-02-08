Tânărul pianist care l-a făcut pe Florin Piersic să asculte în tăcere: David Dumitrescu, la 12 ani, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Pentru talentul său confirmat, performanțele obținute și potențialul evident de a deveni o voce importantă a muzicii românești, tânărul artist a fost inclus în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, un proiect care promovează excelența și investiția în viitorul cultural al României.

Elev al Colegiul Național de Muzică „George Enescu” din București, David are o poveste care vorbește despre curiozitate, disciplină și întâlnirea timpurie cu talentul. A început să studieze pianul la vârsta de 7 ani, inițial acasă, din pură pasiune. Abia în clasa a V-a a pășit într-un cadru instituțional, la Școala de Arte nr. 5, iar din clasa a VI-a a devenit elev al prestigiosului colegiu bucureștean, confirmând rapid că muzica nu este doar o joacă, ci o direcție de viață.

Drumul său artistic a fost precedat de o formare complexă. De la 4 ani, David a practicat karate și dans sportiv, activități care i-au modelat disciplina, coordonarea și rezistența. Ulterior, muzica, și în special pianul, a devenit spațiul în care toate aceste calități s-au întâlnit și s-au transformat în expresie artistică. Un moment definitoriu pentru tânărul pianist a fost întâlnirea cu Florin Piersic, în fața căruia a interpretat un fragment din celebra piesă „The Winner Takes It All”, semnată de ABBA. Emoția acelui moment a fost surprinsă chiar de David: „A fost o întâlnire plină de lumină, emoție și recunoștință, un moment pe care îl voi purta mereu în suflet.” Reacția maestrului, profund impresionat de sensibilitatea și maturitatea interpretării, a confirmat încă o dată potențialul real al copilului-artist.

Activitatea sa nu se limitează însă la pian. David a fost membru al Operei Comice pentru Copii, iar în prezent este implicat activ în trupele de teatru ale Palatului Copiilor din București, unde nu doar joacă, ci și prezintă majoritatea spectacolelor. A apărut, de asemenea, în emisiuni de televiziune precum Next Star, Alpha Kids și „Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a”, demonstrând o naturalețe scenică rară pentru vârsta sa.

Palmaresul său artistic confirmă această evoluție accelerată. În ultimii ani, David Dumitrescu a obținut Marele Premiu și Premiul de Excelență la Concursul Național de Interpretare Instrumentală (2023), Premiul I la Concursul Național de interpretare instrumentală „Marele Premiu al Palatului Național al Copiilor din București” (2025), Premiul I absolut la Concursul Internațional de Interpretare „Scherzo” (2025), precum și Premiul I de Excelență și Premiul pentru interpretare și tehnică la Concursul Internațional de Interpretare Muzicală „Merry Music” (2025) - distincții care vorbesc despre rigoare, expresivitate și o tehnică aflată mult peste nivelul vârstei sale.

Includerea lui David Dumitrescu în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată la nivel național de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, reprezintă recunoașterea unui parcurs autentic, construit prin muncă, talent și consecvență.