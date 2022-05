Profesorii nu vor mai putea pune note „din burtă”

Acest sistem de evaluare va arăta imaginea clară a nivelului de cunoștințe și competențe al tuturor elevilor din România, dincolo de orice posibilitate de intervenție a profesorilor de la clasă, pentru a da note mai mici sau mai mari, în funcție de alte criterii.

De foarte mulți ani se plâng atât elevii, cât și părinții, de inegalități în sistemul de evaluare, de profesori care pedepsesc pe nedrept elevii, dar și de cadre didactice care dau note mari și speranțe unor copii care apoi au de suferit, dacă se mută la o școală cu profesori mai exigenți. O mare problemă, din acest punct de vedere, este competiția inegală între elevii care vin cu note foarte mari din mediul rural, având avantaje față de cei de la școlile cu notorietate, unde notele sunt mai mici pentru un nivel mai ridicat de cunoștințe și aptitudini. Acest sistem bazat pe evaluarea mai mult Subiectivă a profesorilor a avut multe consecințe negative, încă din perioada regimului comunist, când școala românească nu era cu mult diferită față de cea de după 1990, din perspectiva sistemului de evaluare, care în unele cazuri a distrus vieți, descurajând elevi foarte buni, prin note pe care le-au primit pe nedrept. Acum există o posibilitate de a evalua corect nivelul de pregătire al tuturor elevilor, fără intervenția profesorilor. Nu vor mai putea fi subevaluați elevii buni, profesorii nu se vor mai putea „răzbuna” pe elevi – așa cum foarte mulți părinți au semnalat, în ultimii ani –, dar nu vor mai exista nici „privilegiați” cu note foarte mari obținute nemeritat. Astfel se va putea elimina și corupția din sistemul preuniversitar.

Platforma va fi administrată de STS

Profesorul Dragoș Iliescu, șeful Școlii Doctorale de Științele Educației de la Universitatea din București, a pus la dispoziția Ministerului Educației, gratuit, un instrument de evaluare standardizată a cunoștințelor, competențelor și aptitudinilor elevilor. Platforma pe care a creat-o este pusă la dispoziția Ministerului Educației, pentru un proiect-pilot, implementat de anul acesta. „E vorba despre o testare-pilot, la nivelul a 329 de școli, circa 100.000 de elevi. Nu stresează elevii. Testele sunt de 30 de minute pentru învățământul primar, dar pot fi rezolvate și într-un timp mai scurt, și de 60 de minute pentru cel gimnazial. Aceste teste nu se finalizează cu note”, a explicat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu. Rezultatele acestor teste vor fi stocate de STS pe platforma Ministerului Educației. Softul familiarizează și profesorii cu rapoartele narative și rapoartele descriptive, informări utile atât profesorilor, cât și părinților. „Cunoștințele e ușor să le verifici prin note de la 1 la 10, dar competențele care presupun, în egală măsură, cunoștințe, dar și abilități și aptitudini, nu pot fi apreciate prin note. Competențele sunt importante și nu se pot testa la fel de ușor prin note de la 1 la 10, cum se testează cunoștințele”, mai explică ministrul.

Specialiștii care au creat acest instrument de evaluare bazat 100% pe obiectivitate spun că elevii vor putea să răspundă la întrebări și de pe telefonul mobil, iar factorul de stres al testării este astfel eliminat, pentru că testele vor putea fi făcute și „în joacă”. Rezultatele nu se vor transforma în note, ci vor fi folosite mai ales pentru a identifica lacunele elevilor, astfel încât să se poată crea apoi lecții personalizate pentru fiecare elev în parte.

Modelul acesta de evaluare funcționează în sistemele avansate de educație. Programul-pilot va fi implementat în câte 7 școli din fiecare județ, respectiv sector din municipiul București. Testele vor fi administrate în perioada 30 mai-10 iunie.

Noua lege: Fără meditații la clasă!

Printre inovațiile aduse sistemului preuniversitar, care se vor regăsi, în curând, într-o nouă Lege a Educației, se regăsește și eliminarea obligativității tezelor, restructurarea anului școlar, dar și obligativitatea pentru profesori de a nu lua elevii proprii pentru a le da meditații în privat. „Este o chestiune de bun simț ca un profesor să nu facă meditații cu propriii elevi”, spune ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, precizând că nu vor fi interzise meditațiile, dar se va legifera imposibilitatea preluării propriilor elevi pentru a le da și lecții în particular. În legătură cu această modificare legislativă sunt mai multe aspecte de discutat. Pe de o parte, în ultimii ani au fost semnalate foarte multe abuzuri din partea unor cadre didactice care s-au gândit că își pot crește veniturile obținute ilicit, prin presiuni asupra elevilor pe care i-au obligat să facă meditații, la prețuri foarte mari, dar și în condiții improprii. De cele mai multe ori, acești profesori nici măcar nu țin cont de nevoia elevilor de a li se crea lecții personalizate, ci cheamă chiar și câte 20-25 de elevi în același timp, sub amenințarea că nu vor trece clasa dacă nu acceptă. Asemenea abuzuri – nu puține, așa cum reiese din plângerile din ultimii 20 de ani ale părinților și elevilor – vor fi eliminate prin lege. Pe de altă parte, România are probleme serioase în privința situației școlilor din mediul rural și din orașele mici, unde vor fi greu de găsit alți profesori în afară de cei de la clasă (85% din suprafața țării e în mediul rural, unde sunt concentrate circa 33% din unitățile de învățământ preuniversitar). Astfel, elevii fie nu vor avea cu cine să învețe în particular, pentru a-și putea îmbunătăți cunoștințele, fie, mai grav, ar putea să înceapă „schimburi de elevi”, accentuându-se sistemul abuziv care s-a practicat și până acum.