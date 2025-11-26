Vacanța de iarnă 2025–2026 începe pe 20 decembrie: Când revin elevii la școală

Această perioadă de repaus, care acoperă Crăciunul și Revelionul, se va încheia marți, 7 ianuarie 2026, urmând ca activitatea școlară să fie reluată miercuri, 8 ianuarie.

Conform calendarului oficial pentru anul școlar 2025-2026, validat de Ministerul Educației, vacanța de iarnă are o durată fixă de 19 zile. Intervalul se întinde de pe 20 decembrie 2025 până pe 7 ianuarie 2026 și include sărbătorile tradiționale, precum și zilele libere legale din 6 și 7 ianuarie 2026.

Perioada este plasată strategic, imediat după încheierea celui de-al doilea modul de învățare, care se finalizează vineri, 19 decembrie. Pentru elevi, reprezintă o oportunitate de odihnă esențială înaintea perioadei de evaluări, în timp ce pentru profesori oferă un moment de recuperare după o primă parte intensă a anului școlar.

Anul școlar este structurat pe cinci module de cursuri, alternate cu perioade de repaus pentru a asigura un ritm de învățare constant. Pe lângă vacanța de iarnă, calendarul include:

Vacanța de toamnă: 25 octombrie – 2 noiembrie 2025

Vacanța mobilă (de schi): o săptămână în februarie 2026, la decizia fiecărui inspectorat școlar

Vacanța de primăvară: 4 – 14 aprilie 2026

Vacanța de vară: 20 iunie – 6 septembrie 2026

Este important de reținut că prima zi de școală din 2026 va fi miercuri, 8 ianuarie, scrie RomâniaTV. Sistemul modular a fost conceput pentru a oferi pauze regulate. Se contribuie astfel la prevenirea oboselii și la menținerea unui echilibru între studiu și relaxare. Familiile trebuie să consulte calendarul Inspectoratului Școlar Județean pentru a afla data exactă a vacanței mobile din luna februarie, deoarece aceasta variază la nivel local.

Odată cu stabilirea clară a calendarului, comunitatea școlară își poate organiza din timp activitățile pentru sărbători. Vacanța de iarnă reprezintă un interval de reîncărcare a bateriilor, esențial înainte de reluarea cursurilor pentru următoarele module de studiu.

