Instanță: Coldea a fost turnat „pe drept”. Fostul cap militar al SRI nu a reușit, nici în instanță, să determine anchetarea lui Cătălin Hideg

În vara anului trecut, când a fost trimis în judecată, Coldea a constatat că DNA a clasat plângerea sa împotriva lui Hideg, motiv pentru care a atacat soluția la șeful DNA, Marius Voineag. Acesta a menținut clasarea, motiv pentru care, în septembrie 2025, Coldea a făcut plângere la instanță. Această plângere a fost respinsă definitiv în data de 4 martie 2026, ceea ce arată că fostul cap al SRI nu prea mai are influență nici măcar la Tribunalul București. Florian Coldea a procedat în aceeași manieră și cu al doilea denunțător al său, primarul PNL din Rovinari, Robert Filip. Iar DNA i-a dat același răspuns. Plângerea împotriva soluției de neurmărire penală a edilului va fi tranșată, săptămâna viitoare, la Curtea de Apel București.

Povestea revanșardă a fostului cap militar al SRI, Florian Coldea, a început în instanță, la Judecătoria Sectorului 1, în data de 11 septembrie 2025, când generalul a formulat o plângere împotriva soluției Direcției Naționale Anticorupție de neurmărire penală a omului de afaceri Cătălin Hideg, denunțătorul grupării Coldea – Dumbravă - Trăilă. Iar aici, la această instanță, au avut loc șapte termene de judecată, consumate în datele de 15 și 25 septembrie 2025, 14 octombrie 2025, 8 decembrie 2026, 27 și 30 ianuarie 2026.

La acest ultim termen, Judecătoria Sectorului 1 a admis excepția necompetenței materiale a judecătorului de cameră preliminară din cadrul acestei instanțe, excepție ridicată chiar de către procurorul de ședință. Cu acest prilej, magistratul a declinat competența de soluționare a plângerii formulate de către Florian Coldea împotriva soluției de clasare dispusă prin Rechizitoriul nr. 52/1/P/2024 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Secția pentru Combaterea Corupției, din data de 26 iunie 2025, în favoarea judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului București.

Plângerea, respinsă definitiv, ca nefondată

La Tribunalul București, dosarul a fost înregistrat pe rolul Secției Penale la data de 4 februarie 2026. Săptămâna trecută, la data de 4 martie 2026, instanța a decis ca, în temeiul articolului 341, alineat 6, litera „a” din Codul de procedură penală, să respingă ca nefondată plângerea formulată de către Florian Coldea împotriva soluției de clasare dispusă prin rechizitoriu nr. 52/1/P/2025 al Parchetului General – DNA – Secția de Combatere a Corupției din data de 26 iunie 2025, soluție menținută prin Ordonanța nr. 1397/C/2025 emisă de către procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, în data de 10 august 2028, în ceea ce privește pretinsa infracțiune de inducere în eroare a organelor judiciare ce ar fi fost săvârșită, în opinia lui Florian Coldea, de denunțătorul său, omul de afaceri Cătălin Hideg.

Instanța l-a obligat pe Coldea la plata sumei de 500 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Hotărârea Tribunalului București este definitivă, Florian Coldea nemaiavând nicio cale de atac împotriva ei.

Articolul 341, alineat 6, litera „a” din Codul de procedură penală, în baza căreia judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul București a luat această decizie, prevede că, în cauzele în care nu s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, judecătorul de cameră preliminară poate dispune respingerea plângerii ca tardivă sau inadmisibilă, ori, după caz, ca nefondată.

În luna iulie a anului 2024, Florian Coldea, denunțat de omul de afaceri Cătălin Hideg în dosarul „Generalilor”, a anunțat, prin intermediul unui comunicat de presă, că, pe 16 iunie 2024 a depus o plângere penală împotriva acestuia, „pentru infracțiunea de inducere în eroare a organelor judiciare, comisă prin afirmații mincinoase”.

Omul de afaceri a demantelat grupul infracțional

Cătălin Hideg este cel care i-a denunțat pe generalii Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, dar și pe avocatul Doru Trăilă, în dosarul privind „optimizarea soluțiilor în instanțele de judecată, fapt ce a condus la punerea sub acuzare și sub control judiciar a foștilor capi ai SRI și, ulterior, la trimiterea în judecată, la data de 3 iulie 2025, a acestora de către Direcția Națională Anticorupție, pentru constituirea unui grup infracțional organizat, exercitarea fără drept a unei profesii sau a unei activități în formă continuată și spălarea banilor.

În rechizitoriu, procurorii arată că, în baza informațiilor și probelor puse la dispoziție de Hideg, s-a stabilit că, în perioada 2018-2024, Coldea, Dumbravă și Trăilă, profitând de statutul relațional și de influență pe care au dobândit-o primii doi, ca urmare a funcțiilor deținute înaintea pensionării din SRI, au constituit un grup infracțional organizat, profilat pe săvârșirea unor infracțiuni de corupție, exercitarea fără drept a unor activități de consultanță juridică specifice profesiei de avocat și spălare a banilor. Ei identificau persoane fizice sau juridice cu probleme în justiție, cărora le promiteau rezolvarea, prin influență. Inculpații au înființat companii de consultanță prin intermediul cărora atrăgeau clienți, după care au cooptat casa de avocatură a lui Doru Trăilă, pentru a încheia contracte de consultanță juridică cu acești clienți interesați să cumpere influență. Apoi, se încheiau contracte de consultanță între firme și casa de avocatură, pentru a disimula foloasele necuvenite pretinse de generali prin exercitarea influenței sau prin ascunderea activităților ilegale de consultanță juridică.

Anchetatorii mai arată că generalii au cooptat firme de investigații, prin intermediul cărora să fie monitorizate părțile adverse din litigiile în cadrul cărora se acorda asistența juridică, apropiații acestora, experți, avocați sau chiar magistrați.

De la Cătălin Hideg, gruparea a obținut în acest fel 458.000 de lei, dintr-un total de 600.000 de euro pretinși, pentru a-l scăpa de o condamnare penală.

Aceeași procedură, folosită și împotriva edilului PNL din Rovinari

Hideg nu este singurul denunțător al grupării lui Florian Coldea care s-a ales cu plângere penală din partea generalilor pe care i-a dat în gât la DNA. Un alt martor denunțător aflat în aceeași situație este primarul PNL din Rovinari, Robert Dorin Filip. Coldea, Dumbravă și Trăilă i-au făcut plângere tot pentru inducerea în eroare a organelor judiciare. Însă, și în acest caz, DNA a dispus clasarea la data de 26 iunie 2025.

Pe 11 septembrie 2025, Florian Coldea, Dumitru Dumbravă și Doru Trăilă au formulat, de data aceasta la Curtea de Apel București, o plângere împoriva soluției procurorilor de neurmărire penală. În 13 februarie 2026, Curtea de Apel București a respins excepția necompetenței materiale a judecătorului de cameră preliminară din cadrul acestei instanțe, excepție ridicată de către Ministerul Public. Apoi a stabilit ca termen de soluționare a plângerii data de 17 martie 2026.

Edilul PNL din Rovinari i-a denunțat pe foștii capi ai SRI pentru că, în cursul anului 2023, i-au pretins suma de 600.000 de euro, creându-i convingerea că ei acționează ca o echipă care are conexiuni cu foști magistrați și că au posibilitatea să îi determine pe judecători să pronunțe o hotărâre favorabilă primarului într-un dosar penal în care acesta era judecat. Echipa Coldea a reușit să „stoarcă” de la Robert Filip suma de 1.170.864 lei, conform procurorilor DNA.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹