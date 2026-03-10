Ce spune luna nașterii despre tentația iubirilor interzise: clasamentul celor mai „periculoase” zodii

Clasamentul lunilor de naștere: cine este mai predispus să se îndrăgostească de o persoană deja implicată într-o relație

Luna în care te-ai născut poate influența modul în care privești dragostea, fidelitatea și relațiile complicate. Un clasament interesant arată care sunt persoanele mai tentate de iubiri imposibile și care refuză categoric să intre într-o relație cu cineva deja implicat, potrivit Collective World.

De la cei care văd dragostea ca pe o aventură spontană până la cei care pun principiile înaintea sentimentelor, fiecare lună are propriul tip de abordare când vine vorba de relații.

1. August

Cei născuți în august sunt extrem de sociabili și au un cerc larg de cunoștințe. Tocmai această expunere la multe relații și povești de dragoste îi face să privească lucrurile mai relaxat. Știu că relațiile se pot schimba rapid, iar faptul că cineva este implicat astăzi nu înseamnă că va fi și mâine. De aceea, nu exclud complet posibilitatea ca povestea lor de dragoste să înceapă exact când alta se încheie.

2. Decembrie

Nativii din decembrie sunt spirite libere și pun mare preț pe chimia dintre două persoane. Pentru ei, conexiunea autentică contează mai mult decât statutul unei relații. Sunt romantici incurabili, dar în același timp cred că oamenii trebuie să rămână împreună doar dacă își doresc cu adevărat.

3. Aprilie

Persoanele născute în aprilie nu se tem de competiție. Dacă își doresc pe cineva, nu stau deoparte și nu își ascund sentimentele. Sunt directe și încrezătoare în ceea ce au de oferit într-o relație, considerând că viața este plină de oportunități și că fiecare are dreptul să lupte pentru ceea ce își dorește.

4. Septembrie

Pentru nativii din septembrie, competiția nici măcar nu este o problemă. Au o carismă naturală și reușesc să atragă atenția fără efort. Dacă cineva deja implicat într-o relație se simte atras de ei, consideră că acest lucru se întâmplă pur și simplu pentru că au o energie specială.

5. Noiembrie

Nativii din noiembrie sunt deschiși la experiențe și pot accepta uneori o aventură cu o persoană implicată într-o relație. Totuși, atunci când vine vorba despre o relație serioasă, își doresc exclusivitate totală și atenție deplină.

6. Martie

Cei născuți în martie sunt sensibili și romantici. Pot ajunge să se îndrăgostească de cineva deja implicat, însă de cele mai multe ori își păstrează sentimentele pentru ei. Au un puternic cod moral și nu vor să distrugă o relație existentă.

7. Octombrie

Nativii din octombrie pun mare preț pe reciprocitate și echilibru într-o relație. Știu că o persoană deja implicată nu le poate oferi toată atenția și loialitatea, motiv pentru care evită astfel de situații.

8. Iunie

Persoanele născute în iunie sunt prea ocupate pentru drame sentimentale. Preferă relațiile simple și clare, fără complicații sau rivalități. De aceea, aleg să investească timp doar în oameni care sunt complet disponibili.

9. Ianuarie

Nativii din ianuarie sunt pragmatici și calculați. Pentru ei, riscul de a intra într-o relație complicată este prea mare, mai ales dacă le poate afecta reputația sau stabilitatea emoțională.

10. Mai

Cei născuți în mai sunt încăpățânați și nu acceptă obstacole în calea dorințelor lor. Tocmai de aceea, evită să se implice cu persoane deja într-o relație. Își doresc parteneri care să fie complet dedicați.

11. Februarie

Nativii din februarie sunt empatici și se gândesc întotdeauna și la sentimentele celorlalți. Ideea de a fi parte dintr-un triunghi amoros nu li se potrivește deloc, iar principiile lor îi fac să evite astfel de situații.

12. Iulie

Persoanele născute în iulie sunt cele mai puțin dispuse să accepte o relație cu cineva care înșală. Cred cu tărie că o relație trebuie să se încheie înainte ca alta să înceapă și nu au încredere în cineva care ar putea trăda un partener.