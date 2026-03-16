Simularea Evaluării Naționale. Luni are loc proba de Limba și literatura română

Simularea Evaluării Naționale se desfășoară în perioada 16-18 martie și include aceleași discipline ca la examenul de Evaluare Națională 2026.

Luni, pe 16 martie, are loc proba de Limba și literatura română. Pe 17 martie va fi proba la matematică, în timp ce pe 18 martie va fi organizată proba de limba și literatura maternă pentru elevii aparținând minorităților naționale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă.

Rezultatele simulării vor fi comunicate în data de 30 martie. Rezultatele simulării nu sunt afișate public, ci sunt comunicate elevilor prin intermediul școlilor. De asemenea, notele obținute la aceste probe pot fi trecute în catalog la cererea elevului sau a părinților acestuia.

Simularea se organizează în condiții similare examenelor propriu-zise, care vor avea loc în luna iunie. Elevii de clasa a VIII-a vor avea la dispoziție două ore pentru a rezolva subiectele primite.

Potrivit datelor transmise vineri de inspectoratele școlare județene, simularea Evaluării Naționale pentru elevii de clasa a VIII-a este organizată în 4.527 de unități de învățământ din România, adică 97,27% din total.

În alte 127 de unități de învățământ, reprezentând 2,73% din total, simularea nu este organizată.

Săptămâna trecută, sindicaliștii din Educație au spus că un referendum făcut între dascăli arată dorința acestora de a boicota simularea examenelor naționale, dar mulți profesori sunt forțați să se înscrie ca supraveghetori / corectori.



Pentru corectarea lucrărilor s-au înscris pe platforma de evaluare aproximativ 5.000 de profesori evaluatori la limba română, circa 4.500 la matematică și aproximativ 300 la limba maternă.

Calendar Evaluarea Națională 2026

Probele Evaluării Naționale sunt programate în luna iunie.

Potrivit calendarului, acestea vor avea loc în data de:

22 iunie 2026 – Limba și literatura română

24 iunie 2026 – Matematică

26 iunie 2026 – Limba și literatura maternă.

Primele rezultate sunt afișate la începutul lunii iulie. Cele finale, după depunerea și soluționarea contestațiilor, vor fi publicate câteva zile mai târziu.

(sursa: Mediafax)