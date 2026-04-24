Educația, la un pas de blocaj: Sindicatele din învățământ anunță calendarul protestelor

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” condamnă noua variantă a legii salarizării unitare, despre care spun că este „apărută și nediscutată cu noi”.

Sindicaliștii vorbesc de o „sfidare la adresa tuturor angajaților din învățământ”, de o încălcare flagrantă a legislației și dovada clară că „decidenții politici tratează școala cu dispreț”.

Potrivit acestora, proiectul ignoră OUG 57/2023, potrivit căreia salariul profesorului debutant trebuia să fie raportat la salariul mediu brut pe economie, dar, arată sindicaliștii, Guvernul a abandonat complet această obligație.

„Coeficientul maxim pentru un profesor nu atinge nici măcar nivelul 3. Diferența dintre profesorii aflați la final de carieră și debutanți este complet anulată. Promisiuni călcate în picioare: Deși s-a agreat cu Banca Mondială ca salariul maxim din preuniversitar să fie egal cu cel al medicului specialist, proiectul actual aduce o diferență uriașă de 4300 de lei în defavoarea profesorilor!”, se arată într-un comunicat al celor două federații.

Conform acestuia, Guvernul Bolojan își asumă o tăiere iresponsabilă, condamnând educația și încălcând acordurile internaționale.

„Președintele Nicușor Dan alege tăcerea complice. Tăcerea sa este o declarație politică: copiii și profesorii nu se află pe agenda reală a statului! Întrebăm public clasa politică a României: Vreți un popor needucat? Vreți o țară din care oamenii capabili pleacă definitiv? Vă asumați distrugerea școlii publice?”, întreabă sindicaliștii.

Ei cer respectarea OUG nr. 57/2023 privind baza de calcul a salariilor, corectarea proiectului legii salarizării și respectarea angajamentelor asumate.

„Avertizăm Guvernul, Președintele și partidele politice: Dacă veți continua să ignorați educația, vom intensifica protestele. Nu vom asista pasivi la distrugerea viitorului acestei țări”, mai transmit federațiile sindicale.

(sursa: Mediafax)