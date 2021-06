Studenţii de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca se întorc la cursuri

Adio, cursuri online. Studenţii de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca vor reveni fizic în amfiteatre din toamnă,

Studenţii s-au obişnuit să-şi desfăşoare cursurile online, însă cei de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca vor merge la facultate din toamnă. Decizia a fost luată într-o şedinţă de Consiliu a rectorilor. Cursurile se vor desfăşura respectându-se o conduită preventivă, spune rectorul Daniel David.



„Nu sunt decât câteva variante, adică rămânem cu varianta pe care o avem acum şi îi cazăm în condiţii de siguranţă, adică doi în cameră, cu baie, ceea ce va reduce numărul de locuri”, spune Daniel David.



Jessica Petri este studentă în anul doi la publicitate şi este nerăbdătoare să se întoarcă la cursuri din toamnă: „Mă bucur foarte mult că s-a luat decizia asta. Anul viitor am licenţa şi chiar nu mi-aş dori să o dau online. Vreau experienţa aia, măcar ultimul an de facultate să fie pentru mine face to face”, mărturiseşte studenta.



Colegul Jessicăi, Fabian, nu este atât de încântat că se întoarce la facultate. Lui îi e mai comod să participe la cursuri online, aşa îşi gestionează timpul mai uşor: „Tind să înclin mai mult către online. Mai ales pentru cei dintre noi care au şi un job, e mult mai eficient să poţi să intri la cursuri online şi să te descurci mai bine, ca să fii şi la job în timpul respectiv”.

Mediafax