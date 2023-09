Teste online pentru elevii de clasa a IX-a. Când vor avea loc examinările

Examinările vor fi din materia de gimnaziu și se vor desfășura pe platforma online și în școală sub supravegherea unui profesor, în perioada 16 octombrie — 3 noiembrie 2023. Fiecare elev va susține 1-3 sesiuni de testare per disciplină.

Motivul testărilor este de a urmări nivelul de învățare din anii de școală generală pentru a se emite astfel orientări metodologice de recuperare a pierderilor educaționale, potrivit portalinvatamant.ro.

"Ministerul Educatiei, prin Unitatea de Management a Proiectelor cu Finantare Externa (UMPFEE), implementeaza Proiectul privind Invatamantul Secundar (Romania Secondary Education Project - ROSE).

In luna octombrie 2023 se va desfasura o testare standardizata la disciplinele Limba si Literatura Romana si Matematica, ce se va adresa tuturor elevilor din clasa a IX-a din liceele eligibile pentru a primi granturi prin Proiectul ROSE.

In urma acestei testari vor putea fi evidentiate pierderile in invatare acumulate din anii scolari anteriori, inclusiv in perioada de pandemie (2020-2021/2022) si vor fi furnizate orientari metodologice pentru recuperarea competentelor insuficient dezvoltate. Informatiile obtinute prin intermediul testarii vor ghida si orienta interventiile de tip programe remediale, atat in cadrul liceelor beneficiare de granturi prin proiectul ROSE, cat si in cadrul celor care au finalizat proiectele finantate din granturi sau nu au incheiat un acord de grant.

Testarea la fiecare dintre disciplinele Limba si Literatura Romania si Matematica se va desfasura dupa cum urmeaza:

- Elevii vor sustine, in prima faza, o testare ce cuprinde materia din clasa a VIII-a. In functie de pierderile educationale identificate, unii elevi vor fi retestati succesiv din materia claselor anterioare (VII-V), pentru a putea stabili cu exactitate care sunt competentele pe care nu le-au dobandit pe parcursul ciclului gimnazial.

- Fiecare elev va sustine intre 1 si 3 sesiuni de testare pe disciplina. Numarul sesiunilor de testare difera de la elev la elev, in functie de ramificatiile pierderilor educationale.

- Testarea va avea loc pe platforma www.brio.ro, platforma consultantului selectionat pentru furnizarea serviciilor de testare, BRIO — Teste educationale.

- Elevii vor fi testati in unitatea de invatamant sub supravegherea unui cadru didactic si cu ajutorul unor dispozitive electronice (PC, laptop, tableta sau telefon inteligent/smartphone) care le apartin elevilor sau care sunt puse la dispozitie de catre licee.

- Autentificarea in pagina dedicata se va realiza prin introducerea codului SIIIR, a clasei si a scolii din care face parte elevul.

- Testele vor avea o durata intre 90 si 120 de minute si vor cuprinde exercitii din materia parcursa in anii scolari anteriori. Fiecare exercitiu va avea 4 variante de raspuns, dintre care doar una este corecta.

- La finalul perioadei de testare, se vor genera rapoarte complete de evaluare, in urma carora fiecare elev, parinte, profesor sau director va putea afla care este rezultatul testarii: ce competente are fiecare elev, care sunt punctele sale forte, dar si ariile care necesita ameliorare.

- Perioada in care va avea loc testarea este 16 octombrie — 3 noiembrie 2023. Perioada de testare se va intinde pe parcursul a doua saptamani pentru fiecare disciplina", informează Ministerul Educației.