Cele mai bune universități din România în 2025. Cine conduce clasamentul

Clasamentul, bazat pe prezența universităților românești în rankinguri internaționale, confirmă dominația marilor centre universitare din Cluj și București.

Topul universităților din România

Primele poziții sunt ocupate de instituții cu vizibilitate internațională ridicată:

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca – lider detașat Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București Universitatea din București Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București Universitatea Transilvania din Brașov

Aceste universități sunt considerate motoarele cercetării și performanței academice din România, primele trei fiind singurele care au depășit pragul de 20.000 de puncte .

Centrele universitare puternice își consolidează poziția

În top 10 se regăsesc și alte universități importante:

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Universitatea de Vest din Timișoara

Academia de Studii Economice din București

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Clasamentul confirmă încă o dată concentrarea performanței academice în marile orașe universitare: Cluj-Napoca, București, Iași și Timișoara.

Metarankingul, esențial pentru finanțarea cercetării

Metarankingul universitar nu are doar rol informativ. Acesta stă la baza alocării a aproximativ 100 de milioane de lei anual pentru cercetare, ceea ce face ca poziția în clasament să fie crucială pentru dezvoltarea instituțiilor.

Ediția din 2025 include 34 de universități, cu două mai multe decât anul trecut.

Ierarhia completă a universităților din România

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București Universitatea din București Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București Universitatea Transilvania din Brașov Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași Universitatea de Vest din Timișoara Academia de Studii Economice din București Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Universitatea din Oradea Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași Universitatea Politehnica Timișoara Universitatea Dunărea de Jos din Galați Universitatea din Craiova Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca UMFST George Emil Palade din Târgu Mureș Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara Universitatea Ovidius din Constanța Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București Universitatea Titu Maiorescu din București Universitatea Valahia din Târgoviște Universitatea de Științele Vieții Regele Mihai I din Timișoara Universitatea pentru Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad din Iași Universitatea Tehnică de Construcții din București Universitatea Aurel Vlaicu din Arad Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia

Fără comparație independentă în acest an

Ediția din 2025 vine și cu o schimbare importantă: lipsa unui clasament independent de verificare, cum erau cele realizate în trecut de organizații precum Ad Astra sau Centrul Qualitas. Acest lucru reduce posibilitatea unei evaluări externe a rezultatelor.

Metarankingul 2025 confirmă tendința ultimilor ani: universitățile din Cluj și București domină clar scena academică din România, în timp ce restul instituțiilor încearcă să recupereze decalajul.

Pentru studenți și pentru sistemul educațional, acest clasament rămâne un reper esențial în evaluarea performanței și a oportunităților academice din țară.