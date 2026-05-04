Jurnalul.ro Ştiri Educatie Cele mai bune universități din România în 2025. Cine conduce clasamentul

de Andreea Tiron    |    04 Mai 2026   •   21:41
Sursa foto: Clujul domină educația din România

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca rămâne liderul învățământului superior din România, potrivit Metarankingului național 2025 publicat de Ministerul Educației și Cercetării.

Clasamentul, bazat pe prezența universităților românești în rankinguri internaționale, confirmă dominația marilor centre universitare din Cluj și București.

Topul universităților din România

Primele poziții sunt ocupate de instituții cu vizibilitate internațională ridicată:

  1. Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca – lider detașat
  2. Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București
  3. Universitatea din București
  4. Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București
  5. Universitatea Transilvania din Brașov

Aceste universități sunt considerate motoarele cercetării și performanței academice din România, primele trei fiind singurele care au depășit pragul de 20.000 de puncte .

Centrele universitare puternice își consolidează poziția

În top 10 se regăsesc și alte universități importante:

  • Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca
  • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
  • Universitatea de Vest din Timișoara
  • Academia de Studii Economice din București
  • Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Clasamentul confirmă încă o dată concentrarea performanței academice în marile orașe universitare: Cluj-Napoca, București, Iași și Timișoara.

Metarankingul, esențial pentru finanțarea cercetării

Metarankingul universitar nu are doar rol informativ. Acesta stă la baza alocării a aproximativ 100 de milioane de lei anual pentru cercetare, ceea ce face ca poziția în clasament să fie crucială pentru dezvoltarea instituțiilor.

Ediția din 2025 include 34 de universități, cu două mai multe decât anul trecut.

Ierarhia completă a universităților din România

  1. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
  2. Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București
  3. Universitatea din București
  4. Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București
  5. Universitatea Transilvania din Brașov
  6. Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca
  7. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
  8. Universitatea de Vest din Timișoara
  9. Academia de Studii Economice din București
  10. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  11. Universitatea din Oradea
  12. Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași
  13. Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași
  14. Universitatea Politehnica Timișoara
  15. Universitatea Dunărea de Jos din Galați
  16. Universitatea din Craiova
  17. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
  18. UMFST George Emil Palade din Târgu Mureș
  19. Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova
  20. Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
  21. Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
  22. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara
  23. Universitatea Ovidius din Constanța
  24. Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
  25. Universitatea Titu Maiorescu din București
  26. Universitatea Valahia din Târgoviște
  27. Universitatea de Științele Vieții Regele Mihai I din Timișoara
  28. Universitatea pentru Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad din Iași
  29. Universitatea Tehnică de Construcții din București
  30. Universitatea Aurel Vlaicu din Arad
  31. Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
  32. Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București
  33. Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca
  34. Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia

Fără comparație independentă în acest an

Ediția din 2025 vine și cu o schimbare importantă: lipsa unui clasament independent de verificare, cum erau cele realizate în trecut de organizații precum Ad Astra sau Centrul Qualitas. Acest lucru reduce posibilitatea unei evaluări externe a rezultatelor.

Metarankingul 2025 confirmă tendința ultimilor ani: universitățile din Cluj și București domină clar scena academică din România, în timp ce restul instituțiilor încearcă să recupereze decalajul.

Pentru studenți și pentru sistemul educațional, acest clasament rămâne un reper esențial în evaluarea performanței și a oportunităților academice din țară.

