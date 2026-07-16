Cele mai scumpe facultăți din România în 2026. Taxe uriașe de școlarizare

Anul universitar 2026-2027 aduce majorări semnificative ale taxelor de școlarizare, atât la universitățile de stat, cât și la cele private. Medicina rămâne, fără surprize, domeniul cu cele mai ridicate costuri, urmată de programele de studiu în limbi străine destinate studenților internaționali.

1. Universitatea „Titu Maiorescu" București (privată) – Medicină în limba engleză, studenți non-UE: 15.500 €/an în anul I

Conform Regulamentului oficial de taxe al universității pentru 2025-2026, aceasta este cea mai scumpă opțiune de studiu din țară. Pentru studenții cetățeni români sau UE, taxa pentru același program este de 12.500 €/an.

2. Universitatea „Titu Maiorescu" București (privată) – Medicină în limba română, studenți non-UE: 12.500 €/an

Pentru studenții români și UE, taxa la același program este de 9.500 €/an în anul I, scăzând progresiv până la 5.500 €/an în anul VI.

3. UMF Cluj-Napoca – Medicină (program în engleză/franceză): 10.000 €/an

Programul „Iuliu Hațieganu" oferă linii complete de studiu în engleză și franceză, cu taxă confirmată oficial la 10.000 euro anual (aproximativ 50.000 lei).

4. Universitatea „Titu Maiorescu" – Medicină Dentară în limba engleză: 11.500 €/an (studenți români/UE), respectiv 13.500 €/an pentru studenți non-UE.

5. USAMV Cluj-Napoca – Medicină Veterinară (engleză/franceză): 42.500 lei/an

6. UMF Iași – studenți internaționali: 8.500 €/an (~42.500 lei)

7. Universitatea „Ovidius" Constanța – Medicină pentru studenți străini: 38.000 lei/an

Comparativ, studenții români plătesc aproximativ 11.000 lei pentru același program.

8. Universitatea din Oradea – Medicină (engleză): 30.660 lei/an

9. UMF „Carol Davila" București – Medicină Generală (română): 19.000 lei/an

Cea mai mare taxă dintre programele de stat în limba română, pentru studenții români nebugetați. Studenții străini plătesc 10.000 €/an.

10. UMF Timișoara – Medicină: 15.000 lei/an



Majorările din 2026 au fost justificate de conducerile universităților prin inflație și prin costurile tot mai mari ale echipamentelor de laborator, simulatoarelor medicale și accesului în clinicile universitare partenere. La polul opus, unele universități private – precum „Nicolae Titulescu" din București – au taxe mai mici decât instituțiile de stat pentru programe similare, precum Dreptul.

Pentru facultățile umaniste, diferențele sunt mult mai mici: taxele la Drept variază între 5.000 și 6.300 de lei pe an, în funcție de centrul universitar, iar cele la Litere sau Istorie rareori depășesc 5.000 de lei anual.

Citește și: Noua generație de studenți alege altfel. Specializările unde admiterea devine tot mai dificilă. Facultatea cu 10 candidati pe loc