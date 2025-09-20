Un român în topul mondial al științei: student la Cornell, cu cinci medalii internaționale în doi ani

Dublu medaliat cu aur la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică și câștigător a trei medalii de argint la olimpiadele de fizică din 2025, Mendel Emanuel Mendelsohn, student la prestigioasa Cornell University din New York, SUA, este considerat unul dintre cei mai promițători tineri cercetători ai generației sale. Recunoașterea acestor realizări l-a adus în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, ediția 2025, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

În ultimii doi ani, performanțele sale au atras atenția comunității științifice internaționale. În 2024 și 2025, Mendel Emanuel a cucerit aurul la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică, competiții organizate în India și Brazilia. În paralel, anul acesta a obținut trei medalii de argint la Olimpiadele Europeană, Asiatică și Internațională de Fizică, confirmându-și statutul de talent de excepție într-o dublă arie a științelor exacte.

Deși studiază fizica aplicată la una dintre cele mai prestigioase universități americane, Mendel Emanuel nu își uită rădăcinile. Își dorește ca, după absolvire, să își construiască viitorul în cercetare sau în industrie, cu gândul de a se întoarce în țară: „Există speranță pentru cercetare în România”, spune cu convingere.

De mic copil, Mendel Emanuel a fost atras de cărți. Originar din Galați, tânărul a fost îndrăgostit de matematică, participând la concursuri și olimpiade. I-a plăcut modul în care matematica învățată se transpunea în lumea reală, iar experimentele din laboratorul de fizica i-au fost cel mai interesant mod de comunicare al științei cu el: „A fost ca o energie care m-a cuprins și m-a schimbat. Am învățat să văd fizica ca pe o modalitate de a comunica cu natura din jurul nostru și de a avansa în necunoscut”, mărturisește tânărul.

Prin rezultatele sale și prin viziunea asupra științei, Mendel Emanuel Mendelsohn devine un exemplu de curaj, disciplină și determinare. Prezența sa în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” reprezintă o recunoaștere a valorii individuale și o inspirație pentru întreaga generație tânără, demonstrând că talentul și perseverența pot transforma România într-un loc unde cunoașterea și inovația devin motorul progresului.

Mendel Emanuel este absolvent al Liceului Internațional de Informatică din București, unde și-a dezvoltat pasiunea și interesul pentru fizică și astronomie. Pentru el, necunoscutul nu este o barieră, ci o provocare: „Necunoscutul poate părea de neatins pentru majoritatea oamenilor. Dar pentru mine, a fost forța călăuzitoare toată viața mea. Știința înseamnă să înveți să îmblânzești necunoscutul, să găsești soluții sau să-ți lași amprenta asupra lui.”