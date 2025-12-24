Contractul pentru supervizarea lucrărilor pe lotul 1C al Autostrăzii Unirii a fost câștigat de o asociere romano turca

Compania Națională de Investiții Rutiere a desemnat, pe 24 decembrie, asocierea româno-turcă pentru supervizarea lucrărilor pe lotul 1C Sărățeni-Joseni al Autostrăzii A8 Târgu Mureș-Târgu Neamț.

Asocierea Activ Proiectare Infrastructură S.R.L. (Lider)- Emay Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik Anonim Şirketi, a fost desemnată câștigătoare pentru o ofertă de 51,43 milioane lei (fără TVA) și poate fi semnat dacă nu se depun contestații.

„Finanțarea este asigurată din fonduri europene, Programul Transport 2021-2027 și de la Bugetul de Stat, iar durata totală este de 118 luni, din care 54 de luni pentru proiectare și execuție și 60 de luni pentru garanția lucrărilor”, se arată în anunțul CNIR.

Anunțul CNIR vine în contextul în care pentru secțiunea Sărățeni – Pipirig (116 km), două contracte de supervizare au fost deja semnate (loturile 1D Joseni–Ditrău și 2A Ditrău – Grințieș), iar pentru loturile 1C Sărățeni – Joseni și 2B Grințieș – Pipirig contractele au fost atribuite în această săptămână.

Lotul 1C, aflat în județele Mureș și Harghita, are 32,4 km și include 39 de poduri și pasaje, trei tuneluri unidirecționale, patru polate și două ecoducte. Lungimea pasajelor și tunelurilor însumează aproximativ 16 km, reprezentând jumătate din lungimea totală a lotului.

Potrivit CNIR, contractul de proiectare și execuție a fost semnat cu Asocierea de companii din România și Bosnia-Herțegovina, SA&PE CONSTRUCT S.R.L. (LIDER) – TEHNOSTRADE S.R.L. SPEDITION UMB – EURO ASFALT), etapa de proiectare urmând să înceapă din 30 martie 2026.

(sursa: Mediafax)