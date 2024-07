Scandal uriaș la Universitatea de Arhitectură „Ion Mincu”. Rezultatele admiterii pentru 2024 au fost republicate din cauza unei erori informatice

Problema a fost sesizată după ce un număr mare de contestații au fost depuse, iar Comisia de admitere a descoperit o eroare în transferul notelor între componentele sistemului informatic. Această eroare a condus la necorelarea unor note și, implicit, a afectat ierarhia candidaților pentru programul de studii Arhitectură în limba română.

Pentru remedierea situației, Comisia de contestații a propus introducerea corectă a datelor și refacerea clasamentului. Noile rezultate au fost afișate marți, 23 iulie, până la ora 10:00, conform informării universității.

Marian Moiceanu, rectorul Universității de Arhitectură "Ion Mincu", a explicat într-o conferință de presă a fost o eroare constatată de comisia de contestații și care apoi s-a rezolvat.

„Conform metodologiei, după examen au fost depuse contestații. Comisia de contestații, alta decât prima (cea care a corectat), deschide planșele și verifică dacă studentul are numele scris și dacă nota e corelată cu cea de la lucrarea scrisă.

Comisia de contestație a găsit o discrepanță care se referea la faptul că apăreau candidați al căror nume din foaia generată de computer nu corela cu cel de pe planșe. Comisia nu a recorectat. A verificat. S-au dublat două nume care au făcut ca înscrierea în sistem computerizat să genereze erori.

Comisia a dat două rezoluții. Am luat notă de eroare și evident că am dat comunicate. La ora 10, am dat lista refăcută. Ceea ce facem azi e o asumare a greșelii școlii. Eroarea a fost la Arhitectură, doar la secția română. La celelalte nu au fost probleme", a declarat rectorul la Antena 3 CNN.